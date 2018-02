Hauptsache Halbfinale

Die Vorrunde der Eishockey-Regionalligasaison 2017/2018 ist seit Sonntagabend Geschichte. Nach der 3:7-Heimpleite gegen Mannheim ist der ESC Hügelsheim auch am Sonntag beim Tabellenzweiten Heilbronn mit einer Rumpftruppe angetreten und hat viele erkrankte Spieler für die Playoffs geschont. Bereits vor beiden Spielen war klar, dass die Baden Rhinos das Halbfinalticket in der Tasche haben. Dennoch waren Fans und Spieler mit der Leistung am Samstag nicht zufrieden.

Einen Tag später unterlagen die Rhinos zwar in Heilbronn mit 1:8, in Sachen Einsatz und Kampfwillen konnte man der Truppe allerdings keinen Vorwurf machen. Engagiert nahmen die Rhinos das Spiel gegen die voll besetzten Eisbären an, hatten in der vierten Minute aber Pech, als Abwehrspieler Dech seinen Schläger in einen Schuss hielt und ins eigene Tor abfälschte. Auch in der Folge hatten die Rhinos gute Offensivszenen und den Ausgleich auf dem Schläger, wurden aber erneut eiskalt erwischt, als die Schiedsrichter überraschend auf Penalty entschieden, den Rupp sicher verwandelte.

Trainer Pascal Winkel war bedient: "Wenn das ein Penalty war, gibt es davon hundert pro Saison." Überhaupt war das Schiedsrichterquartett überfordert und brachte mit fragwürdigen (Nicht-)Entscheidungen gegen beide Mannschaften unnötige Emotionen ins Spiel, was einige Male zur Eskalation und zu 80 Strafminuten führte. Acht Strafzeiten gegen Heilbronn und sechs gegen Hügelsheim führten im Mittelabschnitt zu fünf weiteren Treffern der Gastgeber, weil diese sich im Powerplay konsequenter als die Rhinos zeigten. Eine neuerliche Rudelbildung nach dem zweiten Drittel hätte fast zu einem Spielabbruch geführt, die Trainer und Schiedsrichter einigten sich aber darauf, das Spiel, trotz aller Widrigkeiten, fortzusetzen. Eisbären-Coach Bernhard erkannte erhöhtes Strafenrisiko seiner Spieler und setzte seine Topakteure Filobok und Schreyer fortan nicht mehr ein.Tatsächlich beruhigte sich der Spielverlauf etwas. Noel Johnson erzielte in der 43. Minute - deutlich nach einem Pfiff - den ESC-Ehrentreffer. Ein letztes Überzahlspiel brachte den Hausherren in der Schlussminute den 8:1-Endstand ein. Am Samstag um 15.15 Uhr findet in Bietigheim-Bissingen das erste Halbfinalspiel der Rhinos statt.(ndm)