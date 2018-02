Duell der Giganten

Denn Ronaldo und Neymar sind nicht nur zwei der zweifellos besten Fußballer ihrer Generation, sie sind vor allem auch zwei der bekanntesten. Lediglich Lionel Messi besitzt weltweit wohl eine ähnliche Popularität wie die Offensivstars von Real und Paris. Sie sind die Aushängeschilder einer glitzernden Fußball-Welt, die Kinder überall auf dem Globus von der großen Karriere träumen lassen. Zwei Giganten, deren Glanz auch außerhalb des Platzes vieles andere überstrahlt. Und so verschwindet die Begegnung zwischen zwei durchweg starbesetzten Mannschaften wie denen aus Madrid und Paris trotz ihrer sportlich großen Bedeutung (Ronaldo: "Das Duell kann über die ganze Saison entscheiden") ein wenig hinter dem Privat-Duell der beiden Superstars. Real gegen PSG ist eben vor allem Cristiano Ronaldo gegen Neymar.

Gerade Ronaldo hat sich pünktlich zum Gipfeltreffen wieder seiner Bestform genähert. Nach einer für ihn untypischen Flaute zu Saisonbeginn hatten einige bereits den schleichenden Niedergang des inzwischen 33-Jährigen prophezeit. In den letzten vier Ligaspielen traf der Weltfußballer dann siebenmal. An der gelungenen Generalprobe am Wochenende gegen Real Sociedad San Sebastian (5:2) hatte der Europameister mit einem Dreierpack maßgeblichen Anteil.

Auf der anderen Seite ist Neymar über jeden Zweifel erhaben. Im Ligaalltag in Frankreich chronisch unterfordert (19 Tore in 18 Spielen) traf der Olympiasieger auch in den sechs Gruppenspielen der Champions League sechsmal. Nun bietet sich im Achtelfinale gegen den Titelverteidiger die Möglichkeit, auf der großen Bühne zu brillieren. "Das sind die Spiele, auf die man das ganze Jahr hinarbeitet. Ich habe große Lust darauf."

Schließlich braucht Neymar solche Partien, um seine eigene Marke weiter zu stärken. Den FC Barcelona hat er im Vorjahr für die wahnwitzige Rekordablöse von 222 Millionen Euro verlassen, um aus dem Schatten von Messi zu treten. Dass er bei der Weltfußballer-Wahl bislang nicht in die inzwischen zehnjährige Ära von Messi und Ronaldo einbrechen konnte, wurmt den 26-Jährigen. Der Drang Ronaldo ablösen zu wollen, ist spürbar.

Beerben könnte Neymar Ronaldo auch eines Tages bei Real. Zumindest tauchten zuletzt Medienberichte auf, die von einer weiteren Wahnsinns-Ablöse von bis zu 400 Millionen Euro ausgingen. Neymars Nationalmannschaftskollege Marcelo, Linksverteidiger bei Real, ist sich sicher: "Neymar wird eines Tages bei Real spielen. Alle großen Spieler landen mal in Weiß an einem Punkt ihrer Karriere..." (sid)