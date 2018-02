TTF wollen gegen Beuren nachlegen Tischtennis-Verbandsliga der Männer bestreiten die TTF Rastatt am Samstag um 16:30 Uhr ihr Heimspiel gegen den TTC Beuren. Mit dem ehemaligen Bundesligatrainer der Frauenmannschaft des TV Busenbach, Rudi Stumper, der bei der TTG Ötigheim auch schon als Spielertrainer angeheuert hatte, verfügen die Gäste über einen allseits bekannten Führungsspieler. Beim 9:6-Vorrundenerfolg der TTF fehlten mit Tobias Prestenbach und Martin Hamhaber zwei Stammspieler, im Rückspiel gilt es nun, den abgewanderten Spitzenspieler Patryk Matuszewski zu ersetzen. Mit drei Doppelsiegen ergriffen die Barockstädter im Hinspiel von Beginn an die Initiative, zwei 3:1-Vorteile im ersten und hinteren Drittel reichten zum Gesamtsieg. Mit einer ähnlich starken kämpferischen Leistung wie zuletzt gegen Oberschopfheim sollen auch diesmal möglichst beide Punkte in Rastatt bleiben. In derbestreiten die TTF Rastatt am Samstag um 16:30 Uhr ihr Heimspiel gegen den TTC Beuren. Mit dem ehemaligen Bundesligatrainer der Frauenmannschaft des TV Busenbach, Rudi Stumper, der bei der TTG Ötigheim auch schon als Spielertrainer angeheuert hatte, verfügen die Gäste über einen allseits bekannten Führungsspieler. Beim 9:6-Vorrundenerfolg der TTF fehlten mit Tobias Prestenbach und Martin Hamhaber zwei Stammspieler, im Rückspiel gilt es nun, den abgewanderten Spitzenspieler Patryk Matuszewski zu ersetzen. Mit drei Doppelsiegen ergriffen die Barockstädter im Hinspiel von Beginn an die Initiative, zwei 3:1-Vorteile im ersten und hinteren Drittel reichten zum Gesamtsieg. Mit einer ähnlich starken kämpferischen Leistung wie zuletzt gegen Oberschopfheim sollen auch diesmal möglichst beide Punkte in Rastatt bleiben. Der Spitzenreiter TV Weisenbach (23:3) pausiert in der Verbandsliga der Frauen und kann sich angesichts des Vier--Punkte-Vorsprungs auf Verfolger Stühlingen II (19:9) zurücklehnen. Mit dem viertplatzierten TTC Iffezheim (15:11) darf sich auch das zweite Bezirksteam über ein spielfreies Wochenende freuen. Mit dem zwölften Sieg im zwölften Auftritt möchte die zweite Mannschaft der Spvgg Ottenau die Tabellenführung in der Landesliga der Männer festigen. Im Gastspiel beim TTC Fessenbach sind die Murgtäler nach dem 9:1-Kantersieg aus dem Hinspiel haushoher Favorit. Mit einem Heimsieg gegen denn TTC Willstätt versucht der TTV Gamshurst, seine Chancen auf die Vizemeisterschaft zu erhalten. Den TTV Muckenschopf wurmt noch das 8:8-Unentschieden im Hinspiel bei der DJK Offenburg II. Vier der fünf Entscheidungssätze gingen verloren. Mit der Euphorie des 9:2-Kantererfolgs in Willstätt soll nun auch die DJK-Reserve niedergerungen werden. Der TTC Rauental gewann in der Vorrunde das Heimspiel gegen den TTC Seelbach-Schuttertal knapp mit 9:7. Gelingt dieses Kunststück auch im Rückspiel, könnten die Barockstädter erstmals die Abstiegsränge verlassen. Der TB Gaggenau liegt mit nur einem Pluspunkt abgeschlagen am Tabellenende. Im Heimspiel gegen den Rangzweiten TTSF Hohberg II besteht wenig Hoffnung auf etwas Besserung. Mit einem Auswärtssieg beim TTC Iffezheim II kann der TTC Willstätt die Meisterschaft in der Landesliga der Frauen fast sicherstellen. Mit einem Heimsieg über den TTC Friesenheim kann der TV Bühl in der Tabelle zwei Plätze gut machen und den TTC Nonnenweier und die TTF Rastatt II hinter sich lassen. An der Tabellenspitze der Männer-Bezirksliga findet ein reizvoller Dreikampf statt. Der spielfreie Spitzenreiter TTC Iffezheim (24:4) erhofft sich natürlich einen Patzer seiner beiden Widersacher. Die Spvgg Ottenau III (20:2) hat nach Minuszählern die beste Ausgangsposition, muss aber im Gastspiel beim TTV Kappelrodeck um das Mitwirken seiner Nummer eins Andreas Gorjup bangen. Der Dritte im Bunde ist der TV Weisenbach (21:3), der sich im Heimspiel gegen den TTV Bühlertal schadlos halten möchte. Der TV Lichtental (1:25) dürfte derweil den drohenden Abstieg kaum mehr verhindern können. Mit dem TTC Rauental II (5:21) kommt der Tabellenvorletzte zum Gastspiel in die Kurstadt. Für Rauentals Reserveteam gilt es, in den nächsten beiden Spielen gegen die direkten Konkurrenten TTF Rastatt II und gegen den Rastatter TTC (beide 10:18) unbedingt zu punkten, um nochmals den Sprung ans rettende Ufer schaffen zu können. Die beiden Konkurrenten stehen sich aber am Wochenende gegenüber und so kann sich entweder der RTTC oder die TTF II mit einem Erfolg etwas davonschleichen. Mit dem Zweikampf zwischen dem TB Sinzheim und dem TV Gernsbach geht es an der Tabellenspitze in der Männer-Bezirksklasse in die nächste Runde. Sinzheim (20:2) gastiert bei Aufsteiger TTV Au am Rhein, während sich Gernsbach (20:4) im Murgtalderby mit der TTG Bischweier auseinandersetzen muss. Auch im Abstiegskampf geht es im Duell zwischen dem Schlusslicht TuS Sasbachried (5:19) gegen den Tabellensiebten Spvgg Ottenau IV (6:14) ums nackte Überleben. (ti)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rauental

Drei Derbys für TTC Rauental Rauental (red) - Der TTC Rauental spielte am Wochenende gleich drei Derbys in der Männer-Landesliga. Yannick Pach (Foto: F. Vetter) musste gegen Gamshurst (2-9-Niederlage), den TB Gaggenau (9:5-Sieg) und die Spvgg Ottenau II (1:9-Niederlage) gleich mehrfach an die Platte. » Weitersagen (red) - Der TTC Rauental spielte am Wochenende gleich drei Derbys in der Männer-Landesliga. Yannick Pach (Foto: F. Vetter) musste gegen Gamshurst (2-9-Niederlage), den TB Gaggenau (9:5-Sieg) und die Spvgg Ottenau II (1:9-Niederlage) gleich mehrfach an die Platte. » - Mehr Iffezheim

TTC Iffezheim frohen Mutes Iffezheim (red) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Frauen reisen die Spielerinnen des TTC Iffezheim guter Dinge und frohen Mutes zum abstiegsbedrohten TTC Beuren. Martina Schief (Foto: F. Vetter) und Co. möchten im Gegensatz zum 7:7 aus der Vorrunde nun dreifach punkten. » Weitersagen (red) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Frauen reisen die Spielerinnen des TTC Iffezheim guter Dinge und frohen Mutes zum abstiegsbedrohten TTC Beuren. Martina Schief (Foto: F. Vetter) und Co. möchten im Gegensatz zum 7:7 aus der Vorrunde nun dreifach punkten. » - Mehr Grafing

SSC: Deutliche Niederlage Grafing (red) - Der neue Tabellenführer in der 2. Volleyball-Bundesliga war dann doch eine Nummer zu groß für den SSC Karlsruhe: Die Mannschaft von Trainer Diego Ronconi verlor beim TSV Grafing klar mit 0:3. Die nächste Pleite setzte es auch für den TV Kappelrodeck (Foto: av). » Weitersagen (red) - Der neue Tabellenführer in der 2. Volleyball-Bundesliga war dann doch eine Nummer zu groß für den SSC Karlsruhe: Die Mannschaft von Trainer Diego Ronconi verlor beim TSV Grafing klar mit 0:3. Die nächste Pleite setzte es auch für den TV Kappelrodeck (Foto: av). » - Mehr