Kraftakt für Körper und Geist

Mesut Özil verschiebt ihn regelmäßig, Sami Khedira ebenso. Der albanische Fußball-Nationalspieler Mergim Mavraj dagegen zieht ihn voll durch - egal, ob eine Europameisterschaft vor der Tür steht oder die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison bereits in vollem Gange ist. Die Rede ist vom Ramadan, dem Fastenmonat der Muslime. Während die deutschen Nationalspieler bei Großereignissen das Fasten nicht praktizieren, verzichten etliche muslimische Fußballer in der Region tagsüber auf Essen und Trinken - ein echter Kraftakt für Körper und Geist.

"Ich werde persönlich nicht fasten während der EM. Aber das kann man nachholen, wir sind Leistungssportler, es ist möglich, aber es ist sehr, sehr schwer", sagte Emre Can vor der 2016 stattfindenden Europameisterschaft in Frankreich.

Aber nicht jeder EM-Teilnehmer machte von dieser Option Gebrauch. "Nichtsdestotrotz ist es so, dass Ramadan mir wichtiger ist, als die Europameisterschaft. Das ist bei mir ganz klar. Ich weiß, dass es viele andere Jungs bei uns gibt, die nicht so denken, das ist jedem freigestellt sozusagen. Aber für mich ist Ramadan wichtiger als die Europameisterschaft, deswegen ist das für mich keine große Frage", erklärte beispielsweise Mavraj, der momentan für den Bundesliga-Dino Hamburger SV spielt.

Gerade wenn der Ramadan, der neunte Monat des islamischen Mondkalenders, in die Sommerzeit fällt, ist der Verzicht auf Nahrung und Trinken eine echte Bewährungsprobe - schließlich geht dann die Sonne morgens etwa um 5.30 Uhr auf und abends erst um kurz vor 22 Uhr unter. Eine lange Zeit, in der die Muslime ohne Essen und Trinken auskommen müssen. "Generell, das kennen wir aus verschiedenen Bereichen heraus, wo man sagt: Eigentlich müsste jemand jetzt am Limit sein, und trotzdem schaffen es einzelne Sportler sich so zu motivieren, dass sie in einen Grenzbereich vorstoßen, der überraschend kommt vielleicht, also es ist wirklich das Phänomen, dass wir am Schluss Leistung und Leistungsfähigkeit nur begrenzt erklären können", erklärte Ernährungswissenschaftler Hans Braun von der Deutschen Sporthochschule in Köln gegenüber dem Deutschlandfunk.

In diesem Jahr beginnt der Fastenmonat am 15. Mai und endet am 14. Juni - also noch mitten im Spielbetrieb im Amateurbereich. "Bei uns fastet ungefähr die Hälfte der Spieler. An einem Spieltag kann es auch mal sein, dass das Fasten ausgesetzt wird. Schließlich ist so ein Spiel über 90 Minuten schon eine Belastung, die man ohne Trinken nur schwer meistert", sagt Mesut Eren, Trainer des Kreisligisten Türkiyemspor Selbach. "Bei uns herrscht kein Zwang zum Fasten. Wer es durchziehen will, darf es natürlich machen", so Eren weiter, der aber auch verdeutlicht, dass deswegen im Training nicht minder geschuftet wird - trotz möglicher hoher Temperaturen über 30 Grad und körperlichen Belastungen. "Während des Trainings kann ich darauf keine Rücksicht nehmen, sonst bekommen wir am Wochenende die Quittung dafür. Wer schon mehrere Jahre fastet, der beißt sich gekonnt durch die 90 Minuten", lautet Erens Fazit.

Gekonnt durchgebissen hat sich im vergangenen Jahr der TC Fatihspor Baden-Baden in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga gegen den FV Iffezheim. Das Besondere daran: Die Partien fielen in den Ramadan. Nach dem 3:0-Hinspielsieg in Iffezheim meinte der damalige TC-Spielertrainer Ergün Bilici, angesprochen auf den Ramadan: "Für dieses Handicap ist es sehr gut gelaufen in Iffezheim, doch der Tank ist allmählich leer." Im Rückspiel mussten die TC-Kicker dann bei Temperaturen knapp unter 40 Grad der Schwüle und dem fehlenden kühlenden Nass Tribut zollen und verloren mit 2:3. Der Aufstieg war - obwohl ein Großteil seines Teams aufs Trinken verzichtete - letztlich eingetütet.