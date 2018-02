Keine Tore - aber unterhaltsam

Von Christoph Ruf Um kurz vor 21 Uhr ging an der Bremer Brücke in Osnabrück ein stimmungsvoller Fußball-Abend zu Ende, bei dem sich 8137 Zuschauer bestens unterhalten fühlten - trotz des unspektakulären Ergebnisses von 0:0. Dabei dauerte es im Drittliga-Nachholspiel bis zur 20. Minute, ehe der KSC erstmals gefährlich in der Hälfte der Gastgeber agierte. Nach einer schönen Kurzpassstafette steckte Anton Fink durch auf Marcel Mehlem, der den Ball scharf in die Mitte schlug, wo Fabian Schleusener den Ball nicht im Tor unterbringen konnte - die bis dato beste Chance des Spiels. Dass sein Team in der Anfangsphase das Feld fast widerstandslos den Niedersachsen überlassen hatte, ärgerte KSC-Coach Alois Schwartz noch nach der Partie. "Dafür fehlt mir eine Erklärung, wir hatten uns das anders vorgenommen. Offenbar waren wir da mental noch in der Regenerationsphase nach dem Fortuna-Köln-Spiel." Vor der KSC-Chance hatte es allerdings auch einmal Aufregung im KSC-Strafraum gegeben. Bei einem Flankenball rasselten Keeper Benjamin Uphoff und Verteidiger Daniel Gordon aneinander, doch weder Osnabrücks Marc Heider, der sofort abzog, noch Tim Danneberg brachten den Ball im KSC-Kasten unter (7.). Anstelle von Marc Lorenz begann Marco Thiede auf der linken Außenbahn. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam der KSC dann zu einer weiteren Chance, nachdem Osnabrücks Adam Susac den Ball an Florent Muslija verloren hatte, doch dessen Schuss parierte Marius Gersbeck im Osnabrücker Tor (44.). Zur Halbzeit gab es Applaus von den Rängen. Denn beide Teams hatten unterhaltsamen Fußball geboten. Nicht immer hochklassig, aber mit einem für Drittligaverhältnisse ordentlichen Tempo. Iyoha prüfte nach einer Hereingabe von Marc Wachs Uphoff (54.), ehe es erneut der VfL-Stürmer war, der die bis dato beste Chance des Spiels vergab. Zunächst konnte die KSC-Abwehr einen Schuss von Arslan noch abwehren, doch der Nachschuss von Iyoha strich am rechten Karlsruher Pfosten vorbei - Uphoff wäre machtlos gewesen (65.). Auf der anderen Seite hatte der VfL Glück, als Schleusener den Ball nach einer Ecke von Wanitzek nicht über die Linie brachte (71.). Der KSC hatte nun ein spielerisches Übergewicht, die Aktionen wirkten leichtfüßiger als bei den Niedersachsen, bei denen die Kräfte etwas schwanden. Doch zu mehr als zu einer weiteren Kopfballchance von Schleusener (90.) reichte es trotz des Übergewichts nicht mehr. "Mit dem Punkt können wir gut leben", bilanzierte KSC-Verteidiger David Pisot, "zumal man heute gesehen hat, dass der Gegner zu Unrecht im unteren Tabellendrittel steht." So sah es auch Trainer Schwartz, der mit der Bilanz von nunmehr 13 Spielen ohne Niederlage in Serie zufriedener wirkte als mit dem Remis als solchem: "Natürlich hat der Gegner gezeigt, dass er vieles mitbringt, was in der Dritten Liga gefordert ist". Ihm merkte man dennoch an, dass er dem Sieg nachtrauerte: "Die Chancen waren da, aber in den Umschaltsituationen fehlte entweder der letzte Pass oder wir haben die nötige Ruhe am Ball vermissen lassen." VfL Osnabrück: Gersbeck - K. Engel (74. Sama), Appiah, Susac, Wachs - Krasniqi (63. Arslan), Groß, Danneberg (84. Alvarez) - Iyoha, Heider, Renneke. Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Marcel Mehlem, Wanitzek - Muslija, Thiede - Schleusener (89. Pourie), A. Fink (82. Stroh-Engel). Schiedsrichter: Eric Müller (Bremen) - Zuschauer: 8137 - Gelbe Karten: K. Engel (2) - Muslija (4).

