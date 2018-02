Keine Zeit für Askese

In den Tagen nach Aschermittwoch pflegen übernächtigte Fastnachter ihren Kater, im gesündesten Fall nehmen sie es mit der gerade gestarteten Fastenzeit dann ähnlich genau, wie mit dem Alkoholabusus während der tollen Tage. Die Katerstimmung ist bei den Oberliga-Handballern des TVS Baden-Baden indes schon lange verflogen, schließlich ist der Grund für Kopfschmerzen - die Derbyniederlage in Willstätt - schon zwei Wochen her. "Das haben wir relativ schnell abgehakt", sagt Co-Trainer Marius Merkel. Der Sinn steht dem Tabellenführer aber auch nicht nach Askese - zumindest nicht was Punkte angeht.

Nach dem 30:33 im Derby gegen den TVW haben die Grün-Weißen vor dem morgigen Heimspiel in der Sandweierer Rheintalhalle gegen den TuS Steißlingen Heißhunger auf Tore. Und auch wenn die beeindruckende Siegesserie gegen den Rivalen aus der Ortenau gerissen ist, war Merkel, der in dieser Woche für den schwer vergrippten Cheftrainer Ralf Ludwig in die Bresche springen musste, nicht ganz unzufrieden mit der Leistung seines Teams: "Willstätt war einfach besser. Das muss man klar sagen. Aber wenn wir mit dieser Leistung gegen andere Mannschaften auftreten, wird es jeder Gegner schwer haben." Also auch Steißlingen.

Gegen den Aufsteiger vom Bodensee, der auf Tabellenplatz neun rangiert und zuletzt in Lauterstein doppelt gepunktet hat, sollte der TVS aber den Teller wieder etwas voller laden. Denn zum einen ist der TuS laut Merkel ein "starker Gegner", zum anderem war die Vorstellung in Willstätt bei genauerer Betrachtung in einigen Bereichen echte Magerkost. Besonders die Keeper bekamen kaum etwas zu beißen. "Das Torhüterduell haben wir verloren. Nicht knapp, sondern deutlich", musste denn auch Merkel eingestehen. Erschwerend kam hinzu, dass die Mittelbadener in der Abwehr bisweilen zu offen waren - ein Teufelskreis. Der Rest war ein Jo-Jo-Effekt: Dank eines Zwischenspurts wurde der Rückstand auf den TVW zunächst immer kleiner, angesichts von weiteren Nachlässigkeiten in der Folge aber wieder dicker.

Ein wahres Auf und Ab war auch das Hinspiel am Bodensee am Tag der Deutschen Einheit: Erst führten die Sandweierer einigermaßen klar, lagen dann kurz vor Schluss fast ebenso deutlich hinten - und erkämpften sich beim 30:30 immerhin noch einen Zähler. "Das war ein Punktgewinn", erinnert sich Merkel.

Morgen sollen es wieder zwei Zähler werden. Dafür muss die TVS-Abwehr aber vor allem die starke linke Seite der Steißlinger um Toptorschütze Maurice Wildöer (119 Treffer) in Schach halten. "Den müssen wir bearbeiten ohne Ende", fordert Merkel. Wie bei den Punkten ist im TVS-Lager auch beim Personal kaum Verzicht angesagt: Lediglich Kapitän Franz Henke plagt das lädierte Sprunggelenk.