Sechs Bestleistungen vor den Augen eines Weltmeisters

Mit insgesamt zehn Athleten war die Hebergemeinschaft Rastatt bei den Bezirksmeisterschaften in Feldrennach am Start. Nachwuchssportler Nico Schillinger landete auf Platz zwei. Ihm gelangen sechs gültige Versuche, darunter 40 Kilogramm im Reißen und 47 Kilo im Stoßen. Die Auszeichnung für den Stärksten der Juniorenklasse ging an Tim Stößer. Neben den 110 Kilo im Reißen stieß er 145 Kilo und stellte damit seine Bestleistung ein. Unter den Augen von Landestrainer Oliver Caruso konnte er 150 Kilo ohne Probleme umsetzen, scheiterte aber knapp am Ausstoß. Caruso, Ex-Bundestrainer, Olympia-Bronzemedaillengewinner von Atlanta und zweifacher Weltmeister, sichtete vor Ort Talente.

Für Rastatt standen Marina Kastner, Lydia Hofmann, Pascal Jansche, Waldemar Risch, Rico Bauer und Johannes Heidt auf der Plattform. Für Hofmann und Jansche war es ihr Wettkampfdebüt. Obwohl beide erst vor etwa vier Monaten mit dem Sport begonnen hatten, lieferten sie einen guten Wettkampf ab, heißt es in einer Mitteilung. Hofmann gelangen sechs gültige Versuche, darunter 43 Kilo im Reißen und eine neue Bestmarke von 57 Kilo im Stoßen. Dies ergab Platz drei in ihrer Klasse. Auch Jansche sicherte sich einen Podiumsplatz. Er konnte im Reißen 75 Kilo zur Hochstrecke bringen. Mit 105 Kilo im Stoßen stellte er seine Bestleistung ein und gewann ebenfalls Bronze in der Klasse bis 94 Kilo. Kastner gelangen sechs gültige Versuche, 60 Kilo im Reißen, 73 im Stoßen - beides neue Bestleistungen. Dafür erhielt sie Silber in der Klasse bis 69 Kilo. Bauer zeigte mit fünf gültigen Versuchen einen routinierten Auftritt. Mit 100 Kilo im Reißen sowie 130 im Stoßen stellte er seine Saisonbestleistung ein und sicherte sich Platz drei. Nach langer Wettkampfpause meldete sich Risch mit 75 Kilo im Reißen zurück. Damit landete er auf Platz drei der Klasse bis 77 Kilo. Ebenfalls in dieser Klasse konnte Heidt 75 Kilo reißen und 95 Kilo stoßen.

Susanne Hildebrand und Wigbert Bastian vertraten die HG in der Altersklasse. Für die Weltmeisterin war es der erste Wettkampf seit November 2016, da sie aufgrund von Knieproblemen eine längere Pause einlegen musste. Sie feierte mit 62 Kilo im Reißen und 73 Kilo im Stoßen und Platz eins ein gelungenes Comeback. In Vorbereitung auf die deutschen Meisterschaften präsentierte sich Bastian mit Rang zwei in Topform. Im Reißen stellte er seine Bestmarke (70 Kilo) ein und im Stoßen mit 95 eine neue auf. (red)