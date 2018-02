"Ein gefährlicher Gegner" Der SV Oberachern, aktuell Tabellensechster der Fußball-Oberliga, fiebert dem Ende der Winterpause entgegen. Morgen (15 Uhr) empfängt man den CFR Pforzheim. " Wir freuen uns sehr, dass es endlich wieder los geht und hoffen, dass wir an die gezeigten Leistungen der Vorrunde anknüpfen können" betont Coach Mark Lerandy, der weiß, dass der Klassenerhalt noch lange nicht in trockenen Tüchern ist. Wir freuen uns sehr, dass es endlich wieder los geht und hoffen, dass wir an die gezeigten Leistungen der Vorrunde anknüpfen können" betont Coach Mark Lerandy, der weiß, dass der Klassenerhalt noch lange nicht in trockenen Tüchern ist. Insgesamt viermal testete Lerandy in der Vorbereitung. Beim Regionalliga-Tabellenführer 1. FC Saarbrücken (0:6), sowie beim Regionalligisten Astoria Walldorf (0:3) gab es klare Niederlagen. Über Verbandsligist SV 08 Kuppenheim siegte man 2:1 und über Verbandsligaprimus Freiburger FC 3:1. "Wir hatten eine sehr interessante und lehrreiche Vorbereitung. Vor allem die Spiele gegen die höherklassigen Teams haben uns enorm weitergebracht in unserer Entwicklung", sagte Lerandy, der froh ist, dass sein Team von größeren Verletzungen verschont geblieben ist. Bis auf Oguzhan Tasli (Trainingsrückstand nach Verletzung) und Daniel Filkovic (Prellung) sind alle Spieler einsatzfähig. Auch Neuzugang Cemal Durmus. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kam in der Winterpause vom kommenden Gegner ins Achertal. Lerandy ist von den Qualitäten des Ex-Pforzheimers überzeugt: "Cemal ist ein sehr interessanter Spieler, der uns auf mehreren Positionen weiterhelfen kann." Die Bilanz gegen Pforzheim ist negativ. In fünf Begegnungen teilte man sich zweimal die Punkte und dreimal zog Oberachern den Kürzeren. Ungern erinnert man sich an die 3:4-Hinrundenniederlage. Nach zum Teil haarsträubenden Abwehrfehlern lagen die Acherner Vorstädter nach wenigen Minuten mit 0:3 hinten. "Das war mit Abstand unsere schlechteste Halbzeit der bisherigen Saison. Wir werden alles daran setzen, um die bisher negative Ausbeute gegen Pforzheim zu beenden", verspricht Lerandy. Der CFR hatte vor der Saison den Aufstieg in die Regionalliga im Blick. Richten sollte dies Adis Herceg, bis Saisonbeginn Sportdirektor der Goldstädter. Er übernahm auch das Traineramt. Nach zahlreichen Pleiten zu Beginn trennte man sich und beförderte den bisherigen Co-Trainer Gökhan Gökce. Seither kassierte der CFR nur eine Niederlage. "Pforzheim ist unabhängig vom aktuellen Tabellenplatz ein sehr gefährlicher Gegner, der in dieser Liga sicherlich mit jedem Team mithalten kann", mahnt Lerandy. (rm)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben