Präsenz von Anfang an gefragt

Gestern ist der Karlsruher SC Richtung Halle an der Saale aufgebrochen. KSC-Trainer Alois Schwartz wusste schon nach dem 0:0 in Osnabrück, was sein Team beim Halleschen FC Chemie erwarten würde. Nämlich "ein robuster, kampfstarker Gegner, der eine extreme Größe mitbringt". Sein eigenes Team, so der Coach, müsse sich da vor allem auf jede Menge Kampf und Leidenschaft einstellen. "Da müssen wir von Anfang an präsent sein, sonst geht es auch mal nicht gut."

In Osnabrück war es am Mittwoch gut gegangen. Und das trotz einer verschlafenen Anfangsphase, in der der VfL durch Marc Heider (7.) hätte in Führung gehen können. Das der KSC einen letztlich doch verdienten Punkt mitnahm, lag vor allem an einer zweiten Hälfte, in der die Karlsruher dominierten, aber nicht konsequent genug mit ihren Konterchancen umgingen. Florent Muslija (40./74.), Jonas Föhrenbach (72.) und Marvin Pourié (90.) vergaben gute Möglichkeiten.

"In der zweiten Halbzeit waren wir gut im Spiel, aber da haben wir die Angriffe nicht gut ausgespielt", fand David Pisot. Der Karlsruher Innenverteidiger hatte von 2012 bis 2016 selbst an der Bremer Brücke gespielt. Über den forschen Beginn seiner ehemaligen Kollegen war er überrascht: "Die haben am Anfang ja fast Alles-oder-nichts gespielt." Das wiederum konnte man von den Karlsruhern wirklich nicht behaupten, eine solche Vorgehensweise würde auch nicht zu Trainer Schwartz passen, der beim KSC die Defensive zur unüberwindlichen Festung umgebaut hat und darauf hinweist, dass es auch für 1:0-Siege drei Punkte gibt.

Die blieben den Badenern im Niedersächsischen verwehrt. Ab der 70. Minute schwanden den Gastgebern die Kräfte. Das war der Moment, an dem andere Trainer möglicherweise noch etwas riskiert hätten, um drei Punkte gegen einen Gegner mitzunehmen, von dem kaum noch Gefahr ausging. Schwartz tat das nicht. Erst kurz vor Schluss wechselte er Dominik Stroh-Engel und Marvin Pourié (82./89.) positionsgetreu für die beiden Offensiven Anton Fink und Fabian Schleusener ein. "Ohne unsere Ziele mit denen von Chemnitz vergleichen zu wollen, aber wenn man weiß, dass der VfL im vorherigen Heimspiel sechs Tore geschossen hat, spricht es für uns, dass wir ohne Gegentor geblieben sind." Zumal, schob Schwartz nach, es das 13. Spiel im 18. Spiel unter seiner Regie war, das der KSC ohne Gegentor absolvierte. "So etwas gibt es ja eigentlich gar nicht." Natürlich hatte der Trainer Recht, als er in den Katakomben darauf hinwies, dass "es noch viele Spiele sind, bis abgerechnet wird."

Tatsächlich sind noch 14 zu bestreiten, und wenn der KSC, der drei Zähler Rückstand auf Platz drei hat, so weitermacht und auf einen Auswärtspunkt einen Heimsieg folgen lässt, dann könnte diese Saison noch zu einem guten Ende kommen.(ruf)