Vorne drückt weiterhin der Schuh

An diese Erfolge konnten die Badener anschließend weder im alten Jahr in Jena (0:0) noch nach der Winterpause beim SV Wehen Wiesbaden (1:1), und auch nicht am Mittwoch beim Nachholspiel in Osnabrück (0:0) anknüpfen.

Um im Kampf um Platz drei aber letztendlich wirklich ein ernstes Wörtchen mitreden zu können, muss man die Punktausbeute auf fremden Plätzen steigern. Die nächste Möglichkeit dazu besteht heute. Zum Abschluss seiner Englischen Woche ist der KSC beim Halleschen FC zu Gast (14 Uhr).

Die Hausherren haben ihre bisher zwei Heimspiele nach der Winterpause gewonnen und dem KSC im Hinspiel ein 1:1 abgetrotzt. Als Favorit laufen die Badener also in der Karlsruher Partnerstadt sicher nicht auf. An der Saale steht seit Beginn dieser Saison Mathias Fetsch (29) unter Vertrag (19 Einsätze/fünf Tore), der bis Ende 2008 das KSC-Trikot trug (Jugend und Amateure).

"Karlsruhe wird für uns Gradmesser und Herausforderung", sagt Halles Trainer Rico Schmitt. "Wir gehen in diese Begegnung, um das Spiel zu gewinnen."

Das werden die groß gewachsenen Hausherren, kaum ein Spieler ist kleiner als 180 Zentimeter, vorwiegend über Einsatz-, Kampf- und Laufbereitschaft, sowie mit Leidenschaft versuchen. "Vor allem in seinen Heimspielen ist der HFC sehr präsent", weiß KSC-Coach Schwartz. "Wir müssen gegenhalten - und zwar nicht erst, wie in Osnabrück, nach zwanzig Minuten, sondern sofort, von Beginn an."

Denn an der Bremer Brücke mangelte es seinen Schützlingen zunächst an der nötigen Konzentration. "Wir hatten im Spielaufbau viele Abspielfehler", gab Oliver Kreuzer einige Erkenntnisse aus der Analyse preis. Erst etwa ab der 60. Minute habe der KSC gut nach vorne gespielt. "Wir hatten dann noch richtig gute Tormöglichkeiten. Aber da hat uns dann wieder der Killerinstinkt gefehlt", bedauerte der Sportdirektor des KSC.

Obwohl Daniel Gordon (Pferdekuss), Marcel Mehlem (muskuläre Probleme) und Marvin Wanitzek (Prellung am Spann) mit "Kampfspuren", so Schwartz, aus Osnabrück abgereist sind, kann er heute personell aus dem Vollen schöpfen.(fal)