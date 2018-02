Rhinos starten in die fünfte Jahreszeit

Hügelsheim

Hauptsache Halbfinale Hügelsheim (red) - Die Baden Rhinos spielen am Samstag um 15.15 Uhr das erste Halbfinalspiel auswärts in Bietigheim-Bissingen. Trainer Pascal Winkel hofft auf die Rückkehr einiger erkrankter Spieler. Arg gebeutelt mussten die ESC-Spieler um Noel Johnson (Foto: fuv) zuletzt aufs Eis. » Weitersagen (red) - Die Baden Rhinos spielen am Samstag um 15.15 Uhr das erste Halbfinalspiel auswärts in Bietigheim-Bissingen. Trainer Pascal Winkel hofft auf die Rückkehr einiger erkrankter Spieler. Arg gebeutelt mussten die ESC-Spieler um Noel Johnson (Foto: fuv) zuletzt aufs Eis. » - Mehr

Hügelsheim

Vorentscheidendes Wochenende Hügelsheim (red) - Vor einem vorentscheidenden Wochenende steht Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim (Foto: fuv/av). Die Aufgabe am Freitag bei Spitzenreiter Bietigheim-Bissingen ist wohl unlösbar, doch gegen Tabellennachbar Zweibrücken muss im Playoff-Kampf ein Sieg her. » Weitersagen (red) - Vor einem vorentscheidenden Wochenende steht Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim (Foto: fuv/av). Die Aufgabe am Freitag bei Spitzenreiter Bietigheim-Bissingen ist wohl unlösbar, doch gegen Tabellennachbar Zweibrücken muss im Playoff-Kampf ein Sieg her. » - Mehr