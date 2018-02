Hoffnungen der United Colors ruhen auf Deon McDuffie

Nach der Trennung von sechs Stammspielern in der Winterpause wollten sich die Basketballer der United Colors im Abstiegskampf noch einmal auf dem Transfermarkt umsehen. Mit Kwame Duku hatte man zuletzt einen profiligaerfahrenen Center geholt, mit dem in Mannheim der erste Sieg nach zuvor zehn Niederlagen gelang. Ein zweiter Neuzugang wurde angekündigt, jedoch hat wohl keiner damit gerechnet, dass Deon McDuffie, der die PSK Lions als Kapitän in den vergangenen drei Jahren als Aufbauspieler bis in die zweite Liga führte, in die Kurstadt wechselt. McDuffie, Absolvent der bekannten Bamberger Basketballschule, ist ein dynamischer Spieler, der nicht nur einer der sichersten Distanz- und Freiwurfschützen im Umkreis, sondern auch ein Leader auf dem Feld ist. Ein solcher hatte den Colors zuletzt gefehlt. Zu viele Spiele hatte man in der Vergangenheit trotz Führung in den letzten Minuten noch verschenkt und war bis auf den letzten Tabellenplatz gerutscht. Nun hat die heiße Phase im Abstiegskampf begonnen, die restlichen sechs bzw. acht Spiele, wenn man die Relegation mitzählt, entscheiden über den Ligaver- bleib. Zwar spielt man heute gegen den Tabellenführer KIT Karlsruhe II und darf noch keine Wunder erwarten, aber die Spiele danach sind allesamt gegen direkte Konkurrenten. Selbst der achte Tabellenplatz, der den direkten Klassenerhalt bedeuten würde, ist nur zwei Siege entfernt. Ziel ist es, erst einmal die Relegationsspiele zu erreichen, dazu müssen die Kurstädter mindestens Platz neun oder zehn erreichen. Spannende Spiele sind in den nächsten Wochen im Schulzentrum West zu erwarten. Mit ein wenig Glück wird die Mission "Oberliga Klassenerhalt" zu einem versöhnlichen Ende nach einer ansonsten verkorksten Saison für die United Colors führen. Das Vorspiel bestreitet bereits heute um 17 Uhr die Zweite gegen die TS Durlach. Der Kreisliga-A-Tabellenführer darf sich gegen die TS keine Blöße geben, wenn man den Aufstieg in die Bezirksliga erreichen will.(red)

