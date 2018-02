Bisons peilen die nächsten drei Punkte an

Patzen verboten. Für die Volleyball Bisons Bühl geht es beim Gastspiel in Solingen vor allem darum, ohne Punktverlust aus der Halle zu kommen. Bei der Jagd um die besten Playoff-Plätze soll kein Punkt liegen gelassen werden, sogar ein Sieg ohne Satzverlust wird angestrebt. Bühls Trainer Ruben Wolochin gibt sich allerdings ungewohnt skeptisch. "Wir wissen, dass wir normalerweise besser sind als Solingen, wir wissen aber auch, dass wir aufpassen müssen."

Die Skepsis ist angebracht, denn der Tabellenletzte der Volleyball Bundesliga zieht für das Spiel gegen die Bisons mal wieder in die "Wittkulle", die Friedrich-Albert-Lange Sporthalle, die Bundesligaansprüchen eigentlich nicht gerecht wird. Klein, niedrige Decke und vergleichsweise dunkel - und für Bühl mit schlechten Erinnerungen behaftet. In der zurückliegenden Saison wurde hier nach schwachem Spiel mit 1:3 verloren.

"Die niedrige Halle darf keine Ausrede für uns sein", baut Wolochin vor. "Wir müssen unser Niveau spielen, das ist der Punkt." Vor allem mit gutem Aufschlag und gutem Block soll dem Gegner das Punkten schwer gemacht werden. Ganze sieben Sätze haben die Bergischen Volleys in den bisherigen 15 Spielen ergattert, ein Punktgewinn gelang dem Ligaschlusslicht bisher nicht. Und das soll aus Bühler Sicht natürlich auch so bleiben. Doch so schlecht, wie die Tabelle vermittelt, scheint Solingen nicht zu sein. Satzgewinne gegen Friedrichshafen, Berlin oder in Herrsching, sowie eine ganze Reihe von äußert knapp verpassten Punktgewinnen zeigen, dass die Gastgeber durchaus ihre Qualitäten haben. Spielerisch und kämpferisch kann man häufig mithalten, in den entscheidenden Phasen des Spiels macht dann aber in schöner Regelmäßigkeit der Kopf nicht mit. Dass dies auch gegen die Bisons so sein wird, darauf will sich Wolochin nicht verlassen und setzt lieber auf die eigene Stärke. "Wir müssen das Spiel machen."

Allerdings fordert er von seinen Spielern auch Geduld ein, denn das Tabellenschlusslicht ist durchaus bekannt für spektakuläre Abwehraktionen. Zuletzt hatte selbst der dominante Spitzenreiter Friedrichshafen Mühe, die Schmetterbälle auf den Boden zu bringen. "Was Solingen teilweise abgewehrt hat, war unglaublich. Meiner Meinung nach war das heute defensiv eine der besten drei Leistungen einer Mannschaft in diesem Jahr", lobte selbst der für Friedrichshafen spielende Ex-Bühler Tomas Kocian den Gegner.

Wolochin, der in dieser Woche mit grippalem Infekt das Bett hüten musste, sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt. Nur mit voller Konzentration könne die Klippe gemeistert werden. Verzichten muss der Bison-Trainer allerdings erneut auf David Pettersson, der wegen Schulterproblemen schon gegen Rottenburg pausierte und nun auch in Solingen geschont wird.

"Wir werden ihn im Saisonfinale noch brauchen", erklärt der Bühler Übungsleiter. So kommt wohl wieder Nachwuchsspieler Yannick Goralik zum Einsatz, dem Wolochin etwas bessere Blockqualitäten als dem Luxemburger Chris Zuidberg bescheinigt. "Doch auch Chris trainiert seit Wochen sehr gut und hat schon deutliche Fortschritte gemacht. Er ist inzwischen vor allem im Angriff eine echte Alternative", sagt Wolochin.