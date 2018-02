Leistung macht Mut fürs zweite Playoff-Duell

Die Baden Rhinos haben am Samstag das erste Playoff-Halbfinale in Bietigheim-Bissingen mit 3:1 verloren. In einem guten Spiel mit hohem Tempo machten die Specialteams den Unterschied: Alle Tore fielen in Überzahl.

Bereits nach 74 Sekunden verhängten die zurückhaltend agierenden Schiedsrichter die erste Strafe gegen Hügelsheim, übersahen dabei nach Böcherers Haken aber einen Stockschlag von Bietigheims Heffner, so dass die Steelers früh die erste Überzahl spielen konnten. Diese führte zur Bietigheimer Führung durch Timo Quast. In der Folge traten die Gastgeber mutiger auf und hatten mehr vom ersten Drittel.

Der zweite Durchgang begann wie eine Kopie des ersten: Diesmal waren 83 Sekunden gespielt, als Böcherer hinter dem Tor seinen Gegenspieler zu Fall brachte und erneut bestraft wurde. Wieder nutzten die Steelers den Vorteil und erhöhten durch Mathias Vostarek auf 2:0. Doch die Rhinos waren im Spiel und begegneten dem Vorrundenersten auf Augenhöhe. Zur Mitte der Partie wurde die erste Strafzeit gegen Bietigheim verhängt. Die Rhinos fanden ihre Aufstellung im Angriffsdrittel, doch ein einfacher Puckverlust brachte einen Konter ein, den der Ex-Profi Mathias Vostarek eiskalt zum 3:0 verwandelte.

Doch noch waren 30 Minuten zu spielen und die Rhinos erhielten weitere Möglichkeiten, in Überzahl zum Erfolg zu kommen. In der 35. Minute war es so weit: Math Fleury fälschte einen Schuss von Cedrick Duhamel zum 3:1 ab. Eine große ESC-Chance ergab sich eine Minute später, als sich zwei Bietigheimer in der Kühlbox befanden. Doch Schlussmann Dominik Guris verhinderte alle Torabschlüsse und mauserte sich zum Retter seiner Farben. Im Schlussdrittel bestimmten die Gäste aus Hügelsheim das Spielgeschehen und erarbeiteten sich viele Torchancen. Doch entweder hatten die Nashörner Scheibenpech oder Guris vereitelte wie bei den Chancen von Trenholm, Mauderer und Rösch. Spiel eins geht somit an Bietigheim, doch das letzte Drittel macht Mut für das zweite Duell am Samstag (19.30 Uhr) am Airpark. (ndm)