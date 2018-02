Simon Bornhäußer schreibt Geschichte

Das Ende der Erfolgsserie vor der Fastnachtspause im Oberliga-Spitzenspiel beim TV Willstätt hat beim TVS Baden-Baden keine negativen Spuren hinterlassen. Das ist die wichtigste Erkenntnis aus dem überlegenen 39:23 (18:10)-Heimsieg gegen einen enttäuschenden TuS Steißlingen, der dem Tabellenführer vor 550 Zuschauern in der Rheintalhalle nie das Wasser reichen konnte.

Eine weitere Erkenntnis: "Unsere Abwehr hat sich samt Torwart Thilo Hafner klar gesteigert", so Co-Trainer Marius Merkel, der seinen erkrankten "Chef" Ralf Ludwig bestens vertrat. "Ich hatte schon erwartet, dass Steißlingens Trainer etwas Ungewöhnliches versuchen würde. Deshalb haben wir eine defensive Abwehr gespielt", so seine taktische Marschroute. Gästecoach Jonathan Stich holte unerschütterlich seinen Keeper aus dem Gehäuse, ließ mit sieben Feldspielern agieren. Das geht aber nur dann gut, wenn ein Team über entsprechende Passsicherheit und Abschlussstärke verfügt. Beides konnte der TuS nicht bieten, weshalb diese taktische Maßnahme zum Eigentor wurde, denn gleich sechsmal traf Sandweier ins leere gegnerische Tor. Das sorgte für Stimmung auf den Rängen - und Diskussionen auf der Steißlinger Bank.

Zu Beginn hatte der TVS Probleme, ins Spiel zu kommen. Eigene Unzulänglichkeiten vor des Gegners Tor und unverständliche Schiedsrichterentscheidungen führten nach dem 4:2 (7.) dazu, dass es statt 7:2 nur 4:4 (9.) hieß und Steißlingen durch Fabian Maier gar mit 5:4 in Führung ging. Es sollte die einzige Gästeführung im gesamten Spiel bleiben. Nun nahm Sandweier das Heft in die Hand und spielte einen überforderten Gegner mit hohem Tempo an die Wand. Das Zusammenspiel Abwehr/Torwart klappte diesmal bestens. Gästetorjäger Maurice Wildöer kam nicht zur Entfaltung, und vorne trafen die Hausherren im Gegenstoß fast nach Belieben. Nach einem gehaltenen Siebenmeter von Hafner konnte Timo Ströhle zwar noch einmal auf 9:8 verkürzen (16.), doch dann lief der TVS-Express auf Hochtouren. 14:8 (21.) hieß es, als Gästecoach Stich die Notbremse zog und in der Auszeit ziemlich tobte. Genutzt hat das dem TuS wenig, Sandweier ließ sich nicht stoppen. Allen voran Simon Bornhäußer, dessen Treffer zum 16:9 (25.) ein besonderer war: der 1000. in der Oberliga seit dem Aufstieg 2011. Das interne Duell mit Markus Koch ist Bornhäußer allerdings wichtiger als diese historische Marke: "Dieses Duell ist für mich in jedem Spiel der große Ansporn", so das ehrgeizige TVS-Eigengewächs, das jetzt wie Koch 103 Tore auf dem Konto hat.

Im 200. Oberligaspiel führte der TVS zur Pause 18:10 und ließ im zweiten Abschnitt gegen resignierende Gäste nicht nach. In der 46. Minute gab es einen weiteren wichtigen Eintrag in die Statistik: Luca Hable erzielte mit dem 28:16 sein erstes Tor in der Oberliga.

TVS Baden-Baden: Hafner, Horn (ab 50.) - Bornhäußer 10, Fritz 8/4, Grimm 5, J. Henke, Jolibois und Schuster je 3, Koch 2, F. Henke, Hable, Seiter und Wichmann je 1, Unser. TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (ab 45.) - Ströhle 4, Dreher, F. Maier, Wangler und Wildöer je 3, Euchner 2, Biedermann, Gaus, Klotz, St. Maier und Lennart Sieck je 1.

Schiedsrichter: Stefan Denzinger/Tobias Hägele (TV Altbach) - Zuschauer: 550 - Zeitstrafen: 5/8.