Minimalistisch Richtung Aufstieg

Eher etwas glücklich, statt verdientermaßen, hat der Fußball-Drittligist KSC zum Abschluss seiner Englischen Woche 1:0 (0:0) in der Karlsruher Partnerstadt Halle gewonnen. Fabian Schleusener machte in der 62. Minute aus der einzigen Chance der Wildparkprofis sein elftes Saisontor ("Dass es so gut läuft, dafür habe ich hart gearbeitet") und den dritten Auswärtssieg seines Teams. Die konnte ihrem Konto aus den drei Spielen in acht Tagen sieben Punkte gutschreiben.

Die Schützlinge von Trainer Alois Schwartz sind mittlerweile seit 14 Spielen ungeschlagen (neun Siege/fünf Unentschieden). Mit dieser Erfolgsserie haben die Wildparkprofis nach Punkten zum Tabellendritten Wehen Wiesbaden (beide 44) aufgeschlossen, der 0:1 bei Fortuna Köln verloren hat, und sind jetzt Vierter. Im Kampf um Relegationsplatz drei hat derzeit jedoch - zumindest theoretisch - Hansa Rostock mit einem Spiel weniger und 43 Zählern auf Rang fünf die besten Karten.

Wie schon drei Tage zuvor, am Mittwochabend beim Nachholspiel in Osnabrück (0:0), lief der KSC auch an der Saale dem Ball zunächst hauptsächlich hinterher. "Die Jungs hatten keine Körperspannung, waren nicht griffig und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen", formulierte Sportdirektor Oliver Kreuzer seine Kritik an den ersten 45 Minuten des KSC. "Halle war einfach wesentlich präsenter", erklärte Torschütze Schleusener die Überlegenheit der Hausherren in der ersten Halbzeit. Wirklich gefährliche Chancen erarbeiteten sich die Schützlinge von Trainer Rico Schmitt aber auch nicht. Eine knappe Führung des HFC beim Seitenwechsel wäre aber verdient gewesen. Denn der frühere KSC-Spieler Mathias Fetsch (Jugend und Amateure bis Ende 2008) traf in der 37. Minute nur den Querbalken.

"In der Pause war uns klar: So geht's nicht", sagte KSC-Innenverteidiger Daniel Gordon nach dem Spiel. Er und seine Mitspieler waren nach dem Wiederanpfiff dann tatsächlich besser im Spiel (Oliver Kreuzer: "Da habe ich die Mannschaft besser gespürt"), ohne jedoch die kampf- und laufintensive Partie richtig in den Griff zu bekommen. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit aber "haben wir eiskalt zugestochen", sagte Gordon über den entscheidenden Treffer. Schleusener nahm einen langen Ball aus der eigenen Hälfte von Matthias Bader in vollem Lauf mit und drückte die Kugel mit einem Linksschuss flach ins rechte Eck des Kastens der Gastgeber.

Die hatten anschließend weder die fußballerischen noch die konditionellen Möglichkeiten, ihre erste Heimniederlage 2018 noch zu verhindern. Der Frust darüber schlug sich schließlich in einer Gelb-Roten Karte für HFC-Spieler Tobias Müller (90.+2) nieder. "Solche Spiele gehören dazu", fasste Gordon den Erfolg in Halle zusammen. "Wir hatten auch das nötige Quäntchen Glück. Das aber dürfen wir in Zukunft nicht überstrapazieren." Trainer Alois Schwartz belohnte den insgesamt sechsten 1:0-Sieg seiner Mannschaft mit zweieinhalb freien Tagen.

Hallescher FC: Tom Müller - Schilk (80. Manu), Kleinheismann (69. Lindenhahn), Tobias Müller, Baumgärtel - Ajanai, Fennell, Gjasula, Zenga - El-Helwe (63. Pintol), Fetsch.

Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Muslija (73. Camoglu), Mehlem, Wanitzek, Thiede - Fink (46. Stroh-Engel) - Schleusener (90.+2 Bülow).

Schiedsrichter: Bläser (Niederzier) - Zuschauer: 5948 - Tor: 0:1 Schleusener (62.) - Gelbe Karten: Kleinheismann, Tobias Müller/Wanitzek, Stroh-Engel, Mehlem - Gelb-Rote Karte: Tobias Müller (90.+3) - Beste Spieler: Gjasula/Bader.(fal)