TTF Rastatt entzaubern Beuren

Im Einzel eröffnete Prestenbach, der trotz Knieblessuren spielte, den TTF-Siegesreigen mit einem Dreisatzerfolg gegen Jonas Dietrich. Mit dem Fünfsatzerfolg über Nils Olma nach einem 1:2-Satzrückstand fand das Match ein vorzeitiges Ende. Schwierig war für Prestenbach nur, wenn sein Gegner ihn in die Ecken schickte. Mit seiner Routine konnte der Rastatter dieses Defizit aber wettmachen. Die 5:2-Führung im fünften Durchgang gab Prestenbach nicht mehr ab. Nahtlos reihten sich Julian Hertel, Thomas Hillert, Manuel Weis, Yannic Klein und Simon Henkel in die Siegerliste ein.

Der Vorsprung des spielfreien Tabellenführers Weisenbach (23:3) in der Frauen-Verbandsliga schmolz am Wochenende auf zwei Punkte. Der zweitplatzierte TTF Stühlingen II (21:9) siegte 8:2, liegt aber weiter sechs Punkte hinter den Murgtälerinnen. Mit einem 9:3 in Fessenbach setzte Ottenau II den Siegeszug in der Landesliga Staffel I der Männer fort. Es war der zwölfte Sieg im zwölften Spiel. Mit einer 6:9-Niederlage gegen Willstätt verliert Gamshurst den zweiten Tabellenplatz etwas aus den Augen. Gamshurst führte mit 4:1. Nach einer Niederlagenserie glückte nur noch Steffen Baumann mit seinem zweiten Einzelsieg zum 6:8 eine Ergebniskorrektur. Der TTC Rauental tritt mit der 7:9-Niederlage in Seelbach auf der Stelle. Im vorderen Paarkreuz holten Tobias Hummel und Mario Hättig vier Punkte für die Ortenauer. Alexander Opolka und Miguel Rodriguez gewannen für Rauental je zwei Einzel. Yannick Pach und Alexander Immler waren je ein Mal siegreich. Dass es nicht zum Remis reichte, verhinderten Hummel/Hättig mit dem zweiten Erfolg zum 9:7-Endstand. Rauental bleibt Vorletzter. Einen heißen Kampf lieferte Gaggenau bei der 4:9-Heimniederlage dem Tabellenzweiten Hohberg III. Neun Spiele gingen über die volle Distanz. Gaggenau konnte sich nur in zwei Eingangsdoppeln durchsetzen, die anderen Fünfsatzspiele gingen an die Gäste. Iljan Ramljak und Viktor Marijic gaben alle Spiele im fünften Satz ab.

Der TV Bühl kann nach der 6:8-Heimniederlage gegen Friesenheim in der Frauen-Landesliga die Saison abhaken. Ohne Topspielerin Lisa Weitzel vergab Bühl die wohl letzte Chance auf Platz zwei. Beide Teams lieferten sich ein spannendes Match, wobei sich die Gäste mit 5:1 in den Entscheidungssätzen über den Sieg freuen durften. Bühl beendete die Partie mit einem 30:28-Vorteil in den Sätzen. Drei 10:12-Niederlagen in den fünften Sätzen verhinderten einen Heimsieg.

Keine Veränderungen an der Tabellenspitze der Männer-Bezirksliga. Hinter dem spielfreien Tabellenführer Iffezheim (24:4) kämpften sich Weisenbach (23:3) durch einen 9:1-Heimsieg und Ottenau III (22:2) mit einem 9:3-Auswärtserfolg heran. Mit einem 9:5 im Stadtderby gegen die TTF II kletterte der Rastatter TTC auf Position sechs. Der Zweikampf um die Tabellenführung in der Männer-Bezirksklasse zwischen Sinzheim und Gernsbach geht weiter. Sinzheim siegte 9:3 in Au am Rhein, der TV Gernsbach behielt zu Hause gegen Bischweier mit 9:2 die Oberhand. (ti)