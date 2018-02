Fünffach-Gold für Steinbach

Als Doppelsieger auf den Sprintstrecken glänzten Helen Fischer (U18) und Joshua Braun (U20) vom Sportring Yburg Steinbach. Braun steigerte dabei seine Bestzeit über 60 Meter auf starke 6,96 Sekunden und hatte im Ziel einen Vorsprung von acht Hundertstelsekunden auf den Vizemeister. Über 200 Meter spielte er seine Dominanz noch stärker aus und holte in 22,33 Sekunden seine zweite Goldmedaille. Deutlich zurück lag der Zweitplatzierte in 22,98.

Auch Helen Fischer zeigte sich im Kurzsprint den Konkurrentinnen deutlich überlegen. Im Finale über 60 Meter blieb sie in 7,96 Sekunden nur eine Hundertstel über ihrer Saisonbestzeit und setzte sich mit einem Vorsprung von einer Zehntelsekunden souverän durch. Ganz eng ging es dagegen am späten Nachmittag auf der Hallenrunde zu. Fischer holte sich ihr zweites Gold in 26,14 Sekunden mit hauchdünnem Vorsprung. Silber und Bronze gingen für 26,15 und 26,18 Sekunden weg.

Nicht zufrieden mit seiner Weite war Kugelstoßer Niko Maier (Steinbach). Ohne ersthafte Konkurrenz schaffte er als Bestweite an diesem Tag 17,23 Meter, 2,40 Meter weiter als der Zweitplatzierte. Für die deutschen Jugendmeisterschaften hat er sich eine Weite von über 18 Metern vorgenommen.

Einen Doppelsieg für den TV Bühl feierten die Schwestern Christine und Jasmin Vollmer über 1500 Meter. Christine Vollmer lief in 5:3,23 Minuten zum Sieg, Jasmin Vollmer wurde in 5:04,89 Minuten Vizemeisterin. Gold und Silber gingen auch beim Kugelstoßen U18 in den Kreis. Vanessa Kobialka (TV Iffezheim) genügten 13,18 Meter zum Sieg. Josefa Metzinger (Steinbach) holte mit 12,74 Meter die Vizemeisterschaft. Silber gab es auch für Gloria Antonaci (Steinbach) beim Dreisprung mit 11,22 Meter. Die einzige Medaille bei den U-20-Mädchen steuerte Antonia Seydel (Steinbach) zum hervorragenden Kreisergebnis bei. Beim Kugelstoßen musste sie sich als Zweite mit 12,30 Meter nur der U-18-Vizeweltmeisterin im Siebenkampf, Johanna Siebler (Überlingen; 13,13) geschlagen geben. Tamara Kobialka (Iffezheim) belegte Rang vier.

Zwei Silbermedaillen holten die männlichen U-18-Athleten aus dem Kreis. Paul Stößer von der LAG Obere Murg steigerte seine Stabhochsprung-Bestleistung auf 3,70 Meter und musste sich nur dem Mannheimer Louis Pröbstle (3,90) geschlagen geben. Mehrkampf-As Niklas Huber (Steinbach) mischte in mehreren Disziplinen vorne mit. Vizemeister wurde er beim Kugelstoßen mit 14,19 Metern. Knapp verpasste er weiteres Edelmetall als Vierter beim Weitsprung mit 6,01 Meter und über 60 Meter Hürden in 8,71 Sekunden (Vorlauf 8,65) sowie als Fünfter über 60 Meter flach in 7,37 Sekunden (VL 7,34). Jeweils vierte Plätze belegten Felix Gernsbeck (LAG Obere Murg) über 800 Meter in 2:09,17 Minuten und Mauro Conde-König (TV Bühlertal) über 400 Meter in 59,59 Sekunden. (rawo)