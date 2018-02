Schützengilde verpasst Aufstieg Der Wettkampf der Luftgewehr-Schützen zum Aufstieg in die Zweite Bundesliga Süd-West war eine spannende Angelegenheit. Insgesamt 13 Mannschaften kämpften um zwei Aufstiegsplätze. Nach über acht Stunden Wettkampfdauer steigen die Mannschaften aus Heitersheim (Südbaden) und Jockgrim (Baden) in die Zweite Bundesliga Süd-West auf. Die Mannschaft der Schützengilde Kuppenheim belegte abschließend den neunten Platz. Die Kuppenheimer Schützinnen und Schützen hatten sich gut auf diesen Saisonhöhepunkt auf der Schießanlage im Landesleistungszentrum der SG Pforzheim vorbereitet. Auch die Ersatzschützinnen Monika Reis und Laura Busch reisten zur Unterstützung des Teams mit. Nachdem alle 13 Mannschaften ihren ersten Durchgang beendet hatten, lag die Schützengilde auf dem fünften Platz und hatte mit 1930 Ringen ein sehr gutes Gesamtergebnis geschossen. Leider konnte sich die Mannschaft im zweiten Durchgang nicht mehr steigern, erreichte aber mit 1925 Ringen erneut ein gutes Schießergebnis und lieferte auch in Pforzheim einen guten Wettkampf ab. Zu Platz eins fehlten gerade einmal 39 Ringe. Das Team, bestehend aus Timo Busch aus Au am Rhein, Patrick Pfeiffer aus Ottersweier, Melanie Georg aus Sandweier, Nathalie Zier aus Eisental und Melvin Ludwig aus Kuppenheim, konnte ihre in der Saison 2017/2018 gezeigten Leistungen auch im Aufstiegswettkampf unter Beweis stellen. Bester Schütze war Patrick Pfeifer, der in beiden Wettkämpfen zusammen insgesamt 782 Gesamtringe schoss.(red)

