Gallas mit zweitem Grand-Prix-Sieg Der 21-jährige Baden-Badener Endurofahrer Kevin Gallas setzte vergangenen Samstag im spanischen Malaga seine Siegesserie fort. Erneut startete und siegte er in drei Rennen. In Spanien holte sich der Kurstädter seinen zweiten Grand-Prix-Sieg in Folge. Nun ist der Juniorenweltmeistertitel zum Greifen nahe. Nach seinem Erfolg im sächsischen Riesa Anfang Januar war die Spannung groß, ob Gallas auch in Malaga an seine Dominanz in der Juniorenklasse würde anknüpfen können. Um es vorweg zu nehmen: Er konnte - und wie: Energiegeladen setzte das deutsche Nachwuchstalent schon im Qualifying die Bestmarke. Im Zeittraining für die Startreihenfolge peilte er nicht unbedingt den Spitzenplatz an: "Wer in Rennen eins und drei als Erster den Platz am Gate wählen kann, muss im zweiten Rennen nehmen was übrigbleibt", sagte Gallas. Fieberhaft arbeitete sein Team Hill Climb am Vortag des Rennens an seinem Motorrad, das durch das intensive Training in Spanien gelitten hatte. Doch der Einsatz hat sich gelohnt - stolz positionierte sich Kevin Gallas als fünfter Fahrer in der ersten Startreihe zum ersten Finalrennen. Mit einem makellosen Start übernahm das deutsche Nachwuchstalent von Beginn an die Führung auf der relativ kurzen, aber anspruchsvollen und kräftezehrenden Strecke. "Jeder Fehler kostet Zeit und vor allem Kraft. Deshalb versuche ich, möglichst fehlerfrei zu fahren und vor allem im Steinfeld die Füße auf den Rasten zu lassen und immer in Vorwärtsbewegung zu bleiben", schilderte Gallas anschließend.(red)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben