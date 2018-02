Zu viele Fehler zum Auftakt

Überraschend ausgeglichen starteten die TVI-Turner am ersten Gerät, dem Boden, in den Wettkampf. Mit lediglich 5:3 Scorepunkten konnte man den eher größer erwarteten Abstand zur SG noch gering halten.

Auf beiden Seiten war je eine Übung mit einem groben Fehler versehen, wodurch das Geräteergebnis durch Vermeidung dieser Fehler durchaus ähnlich ausgesehen hätte. Auch am Seitpferd war Kirchheim nur leicht im Vorteil. Die Iffezheimer Kunstturner leisteten sich bei zwei Übungen grobe Fehler, wodurch der Vorsprung des Gastgebers auf 14:8 Scorepunkten ausgebaut werden konnte.

An den Ringen begegneten sich die beiden Kontrahenten auf Augenhöhe. Lediglich bei zwei Übungen leisteten sich die Gäste aus dem Renndorf wiederum leichte Unsauberkeiten, was sich zur Halbzeit der Begegnung zu einem deutlichen Vorsprung von 20:8 für die Gastgeber aus der Universitätsstadt niederschlug.

Betrachtet man die Ergebnisse der Vorjahre, so war zu erhoffen, dass beim Sprung der Ausschlag eher zugunsten der Mittelbadener zu erwarten war. Jedoch zeigten sich die Turner der SGK gerade hier in ausgezeichneter Verfassung. Mit der Tageshöchstnote von 12,1 Punkten konnte Rouven Ketzer mit einem exzellenten Sprung den Abstand seiner Mannschaft um weitere acht Scorepunkte auf 28:8 Punkte ausbauen. Dies lag zum einen an den höherwertigen Sprüngen der Gastgeber, aber auch an weiteren Fehlern der Iffezheimer Turner. Die beiden abschließenden Geräte, den Barren und das Reck konnte die SG erwartungsgemäß für sich entscheiden, was zum Endergebnis von 44:10 nach Scorepunkten für die Kirchheimer führte.

Für den TV Iffezheim turnten Dominik Alder, die Brüder Cornelius und Michael Müller, Jan Ruf, Lukas Austen, Fabian Rauber, Jan Flöck, Severin Fritz und Tobias Mauck, der die Leistung der Mannschaft folgendermaßen kommentierte: "Wir wussten, dass die SG Kirchheim gleich zu Beginn der Runde ein harter Brocken wird. Jedoch hätten wir durch Vermeidung der vielen Fehler vielleicht die ein oder andere Gerätewertung für uns entscheiden können."

Mit Blick auf die Ergebnisse der restlichen Begegnungen stellte sich heraus, dass sich keineswegs die SG Kirchheim, sondern die TG Hegau-Bodensee als Topfavorit der Ligarunde präsentiert.

Doch zunächst gastiert am Sonntag ein direkter Tabellennachbar, der TV Mannheim-Neckarau, in Iffezheim, was je nach Ausgang zu einer deutlichen Standortbestimmung innerhalb der Oberliga führen wird. (red)