Wieder in der Retterrolle

Bruno Labbadia war sofort verfügbar. Keine 24 Stunden nach der Kapitulation von Martin Schmidt hat der 52-Jährige den Job als Trainer den VfL Wolfsburg übernommen und soll den kriselnden Fußball-Bundesligisten vor dem Abstieg retten. Seit der Entlassung beim Hamburger SV vor rund 16 Monaten war Labbadia arbeitslos. "Ich fühle mich gut und ausgeruht und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meiner neuen Mannschaft", sagte er vor der ersten Übungseinheit in Wolfsburg. Nach dem überraschenden Rücktritt von Schmidt reagierte der VW-Club schnell. Aus der großen Schar der arbeitssuchenden Fußball-Lehrer entschied sich Sportdirektor Olaf Rebbe für Labbadia, der sich 2015 als Retter des HSV feiern lassen durfte. "Bruno Labbadia ist ein sehr erfahrener Trainer, der seine Qualitäten in der Bundesliga schon mehrfach unter Beweis gestellt hat", sagte Rebbe. Zu dessen Stationen gehörten auch Darmstadt 98, Greuther Fürth, Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart. Beim HSV musste er 2016 zum zweiten Mal nach 2010 gehen. "Wir freuen uns sehr, dass wir Bruno Labbadia für den VfL gewinnen konnten", sagte VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher. "Jetzt müssen wir alle nach vorne schauen und unsere Aufgaben mit Ruhe und Geschlossenheit angehen." Das erste Spiel mit Labbadia muss der VfL bereits am Freitag in Mainz absolvieren. In Wolfsburg findet Labbadia einen Club vor, der nach wie vor viel Geld ausgibt. Der von Volkswagen alimentierte Erstligist ist aber seit dem DFB-Pokalsieg vor drei Jahren böse abgerutscht und schaffte im Mai erst in der Relegation den Klassenerhalt. Die "nötigen Schritte", die Aufsichtsrats-Boss Francisco Javier Garcia Sanz nach der damaligen Rettung angekündigt hatte, blieben indes aus. Rebbe durfte als Sportdirektor weitermachen, viele Millionen für neue Spieler ausgeben und musste nun bereits den dritten Trainer der laufende Saison verpflichten. Fachliche Unterstützung oder Kontrolle gibt es für den Jung-Manager nicht. Seit dem Rausschmiss von Klaus Allofs Ende 2016 hat es VW versäumt, die Leitung der Fußball GmbH wieder mit Sportkompetenz auszustatten. In der Geschäftsführung des finanzstarken Bundesligisten sitzen seit dem Ausscheiden von Thomas Röttgermann 2017 ohnehin nur noch zwei Mann: Wolfgang Hotze und Tim Schumacher. Sie kommen ebenso wenig aus dem Fußball wie die neun Aufsichtsratmitglieder. Garcia Sanz, im Hauptberuf Vorstand für Beschaffung bei Volkswagen, hat andere Probleme zu bewältigen. Der gesamte Automobil-Konzern kämpft mit den Auswirkungen der Diesel-Affäre. Rebbe durfte daher weitermachen. Mehr als 100 Millionen Euro für neue Spieler gab der 39-Jährige, der auch nicht aus dem Profigeschäft kommt, in seiner jungen Karriere bereits aus. Und bei der Trainersuche besitzt der frühere Werder-Mitarbeiter inzwischen eine bemerkenswerte Erfahrung: Innerhalb von nicht einmal einem Jahr verpflichtete er Andries Jonker, Martin Schmidt und Labbadia.(dpa)

