Bloß nicht unterschätzen

In der Rückrunde trumpfte Freiburg mit zwei Erfolgen in den Doppelspielen groß auf. Vor allem Salomon Brugger/Tobias Steinbrenner, die bei 4:0-Erfolgen mit zwei Siegen im Schlussdoppel beide Matchs zugunsten der Freiburger entschieden. Lukas Mai und Eduardo Gonzales sind im Doppel ebenfalls noch ungeschlagen. In den Einzeln hat Mai, der in beiden Rückrundenpartien noch ohne Einzelpunkt ist, Nachholbedarf. Gonzales konnte mit 2:2 Siegen eine ausgeglichene Bilanz erzielen. Mit Lasse Barth, der aus der ersten Mannschaft ins Team rückte, ist Freiburg gegenüber der Vorrunde wesentlich stärker einzuschätzen. "Freiburg wird von uns in keinster Weise unterschätzt", erklärt Kapitän Kresimir Vranjic. "Wir gehen von einem engen Ergebnis aus, wollen das Spiel aber natürlich siegreich gestalten", so Vranjic vor dem Derby zuversichtlich.

In einem zweiten südbadischen Derby stehen sich der Spitzenreiter TTC Singen (20:4) und der drittplatzierte TTSF Hohberg (16:8) gegenüber. Mit einem Heimsieg möchte die Mannschaft vom Bodensee einen der beiden Verfolger abschütteln. Der Tabellenzweite TTG Odenheim (17:5) spielt derweil beim ESV Weil.

Im Topspiel der Frauen-Badenliga stehen sich die führenden Mannschaften des TTC Ketsch (20:2) und der TTC Weinheim II (22:0) gegenüber. Nach dem klaren 8:2-Erfolg im Hinspiel kann Weinheim bei einem erneuten Erfolg den Sekt für die Meisterschaftsfeier kaltstellen.

Der Tabellendritte, die TTF Rastatt, steht im Gastspiel beim abstiegsbedrohten TV Britzingen vor einem Pflichtsieg.

Mit beiden Zählern im Gepäck will man sich die Minimalchancen auf den zweiten Tabellenplatz, der für die Qualifikation der Relegationsspiele in die Oberliga berechtigt, erhalten. Im Hinspiel hatten sich die TTF mit 8:1 durchgesetzt. Neben der Stammbesetzung Susanne Gibs, Lea Ehinger und Vanessa Moch wird im Rückspiel Jacqueline Hörig für Nina Merkel zum Einsatz kommen.

Der Rangsechste TTV Gamshurst (9:11) empfängt am Samstag um 16 Uhr den Tabellenvierten VSV Büchig (12:10). In der Vorrunde musste sich Gamshurst ohne seine Spitzenspielerin Julia Lubitz nach circa 200 Spielminuten mit 6:8 geschlagen geben. Zwei Fünfsatzniederlagen von Betül Özdemir und Natascha Seiler gegen Natascha Elxnath, die beide in den Verlängerungen mit 10:12 beziehungsweise 14:16 verloren gingen, brachten die Gamshurster Spielerinnen um den verdienten Lohn eines im Raume stehenden Punktgewinns.

Im Rückspiel sollen nun beide Zähler erfolgreich verteidigt werden. Das vorgegebene Ziel: Mit einem Heimsieg soll das Punktekonto auf 11:11 ausgeglichen werden. Der TTV Kappelrodeck steht vor einem spielfreien Wochenende.(ti)