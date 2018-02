Rebländer Nachwuchs überragt

Beim internationalen Gutenbergpokal der Kunstradfahrer in Mainz-Ebersheim konnten sich die Sportlerinnen des KRS Rebland vergangenen Samstag in allen Disziplinen gegen zum Teil sehr gute Konkurrenz durchsetzen und in den Mannschaftsdisziplinen eine makellose Bilanz bewahren. Sehr engagiert gingen die jungen Fahrerinnen des KRS die letzten gemeinsamen Trainingseinheiten mit den Mainzern am Morgen des Wettkampfs an und zeigten, dass sie an diesem Tag viel vorhatten.

In den vergangenen Monaten hatte der KRS den Schwerpunkt auf die Kunsträder gelegt und weniger mit Einrädern trainiert, umso erstaunlicher sei daher der Leistungsstand in diesen Disziplinen. Zum Auftakt zeigten die Schülerinnen eine neue Kür auf Einrädern und blieben nur knapp unter ihrer eigenen Bestleistung. Die Kunstrad-Jugendmannschaft der Rebländer konnte sich etwas überraschend den Sieg vor Mainz und Worms sichern. In einer eigenen Liga fuhren die Jugendmannschaften im Vierer- und Sechser-Einradfahren. Wieder holten die Badner Topresultate heraus, die über den eingereichten Punktzahlen der meisten Mitbewerber lagen. Zum Abschluss des Tages präsentierten sich die KRS-Schüler auf Kunsträdern und blieben lange auf Rekordkurs, am Ende reichte die Kraft und die Zeit jedoch nicht. Dennoch sorgten sie damit für den fünften Tagessieg und ein überragendes Mannschaftsergebnis. Bereits an diesem Wochenende geht es für die Jugend weiter. Am Sonntag stehen die baden-württembergischen Meisterschaften in Ravensburg an.

Starke Konkurrenz wartet dort auf den Rebland-Express. Neben den Landesmeistertiteln geht es dabei auch um die Startplätze für nächsthöhere Meisterschaften. (red)