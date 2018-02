Volle Konzentration aufs Derby

Stimmungsvoll wird es am Sonntag in der Handball-Südbadenliga der Männer zugehen. Der TuS Helmlingen empfängt den BSV Phönix Sinzheim um 17 Uhr zum Derby, die SG Muggensturm/Kuppenheim gleichzeitig Tabellenführer Hofweier. Für die SG Steinbach/Kappelwindeck geht es bei der SG Waldkirch/Denzlingen (Samstag 20 Uhr) um den Anschluss an die Spitze.

"Hoch konzentriert" wollen sowohl die Handballer des BSV Phönix Sinzheim, als auch der Tabellendritte TuS Helmlingen ins Derby gehen. "Wir haben im letzten Spiel gezeigt, dass wir mithalten können", schöpft Phönix-Coach Kalman Fenyö Hoffnung aus der knappen Heimniederlage (23:24) vergangenes Wochenende gegen die Konstanzer Zweitligareserve. Es gelte die eigene Fehleranzahl im Angriff zu minimieren und die "ganz massive Abwehr" der Helmlinger vor unlösbare Aufgaben zu stellen. Die Feuervögel-Abwehr muss sich aber ebenso auf die laut Fenyö in dieser Saison "ganz passabel vorne spielende, gute Offensive" der Gastgeber einstellen. Vielleicht kann der BSV in der Rhein-Rench-Halle den Negativtrend (drei Niederlagen in Folge) stoppen. Fenyö geht davon aus, im Lokalschlager auf alle Spieler zurückgreifen zu können. Gleiches gilt für das Team von Trainer Dragi Paunovic, dass nach dem Derby-Sieg in Oberkirch weiter in der Spitzengruppe mitmischen will.

Die SG Steinbach/Kappelwindeck hat eines der wichtigsten Saison-Spiele vor der Brust, weil es zu einem direkten Konkurrenten geht. SG-Trainer Markus Ullrich ist "guter Dinge", da bis auf Christian Höll, "ein wichtiger Spieler, vor allem in der Abwehr", alle Akteure bereitstehen. Der Sportstudent ist universitär gebunden und soll von seinem Bruder Stefan ersetzt werden. Erstmals nach seinem Fingerkuppenbruch gegen Elgersweier soll Stefan Schmitt mitwirken. Vorausgesetzt die Ärzte geben das Okay. Ullrich erwartet gegen Waldkirch ein schweres Spiel. "Sie haben eine sehr homogene, familiäre Truppe, genau wie wir", sagt der Coach über den Gegner und fügt an: "SG-Trainer Sebastian Strübin hat sich bestimmt was überlegt".

Vorfreude herrscht, trotz des schweren Gegners, bei der SG Muggensturm/Kuppenheim. Spielertrainer Benny Hofmann gibt gegen den HGW Hofweier folgende Marschroute aus: "Wir wollen den Tabellenführer vor eigener Kulisse ärgern". Die Favoritenrolle liege ganz klar bei Grün-Weiß. Dem selbst erklärten Aufstiegsaspiranten, der laut Hofmann "ziemlich kompakt und stabil steht", wolle man mit dem eigenen Tempospiel Probleme bereiten. "Wir dürfen die zwei starken Torhüter nicht ins Spiel kommen lassen", warnt der SG-Coach aber auch.