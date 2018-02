Startschuss für die Mission Klassenerhalt

Während die deutschen Athleten im südkoreanischen Pyeongchang auch auf der Olympia-Zielgeraden weiterhin munter Edelmetall für das "Team D" erlaufen, ersprinten und erschießen, starten die Kuppenheimer Verbandsliga-Fußballer ab morgen ihre ganz eigene Mission, die da lautet: Klassenerhalt. Erster Prüfstein auf dem langen und beschwerlichen Weg, der am 2. Juni mit dem Klassenverbleib enden soll, ist das abgeschlagene Tabellenschlusslicht SC Hofstetten.

Dass die Wörtelkicker zu waschechten Wintersportlern mutieren und bereits Ende Februar wieder gegen das runde Leder treten, ist der Tatsache geschuldet, dass das für den 2. Dezember 2017 vorgesehene Spiel wegen Unbespielbarkeit des Rasens, der damals eher einer verschneiten Loipe als einem satten Grünen gleichkam, abgesagt worden war.

Nun steigt der Tabellen-16. also mindestens eine Woche früher ein, als die direkte Konkurrenz um den Ligaverbleib. Eine Möglichkeit also, mit einem dreifachen Punktgewinn, den Druck auf die anderen Teams in der unteren Tabellenhälfte zu erhöhen. "Natürlich zählt für uns nur ein Sieg, damit wir an die Konkurrenten heranrücken. Ich erwarte, dass sich die Jungs zerreißen und wir durch die mannschaftliche Geschlossenheit einen Sieg einfahren werden", sagt 08-Trainer Matthias Frieböse, der von einem "ekligen" Spiel ausgeht, da der Platz im Wörtelstadion von den eisigen Temperaturen der vergangenen Tage und Wochen stark ramponiert ist. "Es wird nicht einfach auf dem Untergrund. Trotzdem wollen wir den Ball nicht nur nach vorne kicken, sondern gerade im letzten Drittel uns auch mit flachen Bällen vor das gegnerische Tor kombinieren und zu Tormöglichkeiten kommen", hofft der 08-Coach, dass auf dem holprigen Geläuf nicht nur das englische "Kick and rush" zu sehen sein wird. Mit einem Sieg würde der SV 08 nach Punkten mit dem Tabellen-14. SV Mörsch (20 Zähler) gleichziehen und hätte nur einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer - inklusive zweier weiterer Nachholspiele.

"Nach so einer langen Pause weiß man aber nie so genau, wo man steht. Außerdem hat der Gegner nichts zu verlieren und kann befreit aufspielen", warnt Frieböse, der seinen Vertrag in der Winterpause verlängerte, vor dem Rangletzten, der gerade ein mickriges Pünktchen auf der Habenseite hat.

Mit der Vorbereitung zeigt sich der Ur-Kuppenheimer insgesamt zufrieden, wenngleich er einige Verletzte zu beklagen hat. So fallen Luca Alesi (Bänderriss), Marek Balzer (Knie- athroskopie), Fabio Borutta (Rückennerv eingeklemmt), Denis Smuda (Knie), Murat Sür (Knie) und die Urlauber Thorsten Peter und Benjamin Radke definitiv für das eminent wichtige Spiel aus. Hinter den Einsätzen von Sami Saddedine, Robin Mörmann und Denis Kolasinac steht noch ein Fragezeichen.

"Die Jungs, die fit sind, haben im Training sehr gut mitgezogen", sagt Frieböse, der dank des Kunstrasens von "richtig guten Trainingsbedingungen" sprach, aber gleichzeitig vor der Umstellung auf Naturrasen warnt: "Es wird am Samstag nicht so einfach. Am Anfang müssen sich die Jungs erst mal wieder an den Rasen gewöhnen. Wir müssen konzentriert weiterspielen, auch wenn uns kein frühes Tor gelingen sollte. Wir dürfen dann die Nerven nicht verlieren."

Also weniger Nervenbündel wie Biathletin Franziska Preuß, sondern eher mehr eiserne Nerven wie die deutschen Nordischen Kombinierer zeigen, die gestern in beeindruckender Weise Gold holten. Wenn die Wörtelkicker sich an Eric Frenzel, Johannes Rydzek und Co. orientieren, dürfte dem ersten Sieg 2018 nichts im Wege stehen - und die erste Etappe auf dem Weg zum goldenen Ziel im Juni erfolgreich bewältigt werden.