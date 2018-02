Oberachern will Serie ausbauen

5:0 gegen den CFR Pforzheim. Der Start des SV Oberachern (19 Spiele/32 Punkte/Rang 4) aus der Winterpause ist mehr als geglückt. Beeindruckend war vor allem die Chancenverwertung, die in einigen Spielen zuvor zu wünschen übrig ließ. Über 90 Minuten besaßen beide Mannschaften etwa die gleichen Spielanteile, doch die Achertäler konnten mit einer nahezu hundertprozentigen Chancenverwertung und hoher Laufbereitschaft überzeugen. Es war der siebte Heimsieg in Serie und gleichzeitig der höchste in insgesamt vier Oberligajahren. Kein Wunder, dass Trainer Mark Lerandy mit dem Auftritt seiner Truppe zufrieden war: "Die Jungs haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Der Sieg war wichtig, da wir jetzt mit Villingen, Freiberg und Balingen drei Spitzenteams vor der Brust haben".

Auf das südbadische Derby gegen den FC 08 Villingen freut man sich in Oberachern besonders, auch wenn böse Erinnerungen wach werden an jenen 28. Mai 2017, als Villingens Kapitän Benjamin Barg den Verbandspokal in den sonnigen Offenburger Himmel hob und den SVO der eigentlich schon wie der sichere Sieger aussah, ins Tal der Tränen schickte. Wenige Tage zuvor noch aus der Oberliga abgestiegen, feierten die Nullachter mit dem Sprung in den DFB-Pokal nicht nur in finanzieller Hinsicht so etwas wie ihre zweite Geburtsstunde. Auch sportlich ging es nach der 1:4 DFB-Pokalniederlage gegen Schalke 04 wieder steil nach oben, und wie. Es folgte der sofortige Wiederaufstieg ins Baden-Württembergische Oberhaus und auch dort sorgt der FCV jetzt kräftig für Furore. Nur einen Zähler hinter Tabellenführer TSG Balingen winkt sogar die Regionalliga.

Wer zu Saisonbeginn vorausgesagt hätte, dass der SVO am 20. Spieltag als Tabellenvierter auf den Aufsteiger Villingen als Tabellenzweiten trifft, wäre wohl belächelt worden. In der Liga ist die Bilanz des SVO gegen die Schwarzwälder positiv. In der Saison 13/14 teilte man sich die Punkte und 15/16 behielt man zweimal die Oberhand. Nur am 3. Spieltag im Villinger Friedensgrund zog man mit 0:2 den Kürzeren, obwohl eigentlich mehr drin gewesen wäre.

Mit einem Remis gegen die auswärtsstarken Gäste, die in der Fremde erst vier Gegentreffer hinnehmen mussten und mit Nedzad Plavci und Cristian Sanchez über zwei herausragende Akteure verfügen, könnte man beim SVO eigentlich zufrieden sein, doch Coach Lerandy liebäugelt schon ein wenig mit dem achten Heimsieg in Serie: "Klar ist Villingen einer der aktuellen Topfavoriten, aber wir waren im Hinspiel nah am Sieg dran. Das Spiel hätte in der ersten Hälfte in beide Richtungen kippen können, wir haben aber damals die Villinger zu Toren eingeladen und dann schlussendlich auch verdient verloren. Am Samstag werden wir alles versuchen, um das Heimspiel zu gewinnen". Dabei kann er aus dem Vollen schöpfen, alle Akteure sind fit. Den größeren Druck sieht Lerandy bei den Gästen: "Die müssen gewinnen, um im Aufstiegsrennen an Balingen dran zu bleiben".(rm)