Die Rollen sind klar verteilt

(red) - Nach dem Punktgewinn gegen den VfL Osnabrück am Mittwoch will der Fußball-Drittligist Karlsruher SC am Samstag beim Gastspiel in Halle. KSC-Trainer Alois Schwartz erwartet einen "robusten, kampfstarken Gegner, der eine extreme Größe mitbringt" (Foto: GES).