Erzwingen die Baden Rhinos Spiel drei? Wird es heute Abend das letzte Heimspiel der Saison geben oder geht die Reise für die Baden Rhinos weiter? Die Antwort gibt es ab 19.30 Uhr, wenn in der Eisarena am Baden Airpark der erste Puck im Halbfinalrückspiel zwischen dem ESC Hügelsheim und dem SC Bietigheim-Bissingen fällt. Die gute Nachricht für die mittelbadischen Eishockeyfans vorweg: Der Vorverkauf lief zwar ordentlich, doch es werden noch ausreichend Tickets an der Abendkasse erhältlich sein. "Wir haben eine Chance auf einen Heimsieg und dadurch die Möglichkeit Spiel drei zu erzwingen. Hierfür benötigen wir aber auch die Unterstützung der Fans" appeliert Sportvorstand und Trainer Pascal Winkel an die Zuschauer, die Arena in den gefürchteten Hexenkessel zu verwandeln. Tatsächlich lag der Unterschied im Hinspiel in den Überzahl- bzw. Unterzahlsituationen. Bei ausgeglichener Spielstärke fielen vor Wochenfrist keine Tore. Winkel hat gegenüber dem Hinspiel reagiert und seine beiden Überzahlformationen neu aufgestellt. Dadurch erhofft er sich mehr Durchschlagskraft in den Schlüsselsituationen. Bietigheim hat es vor einer Woche vorgemacht und die ersten beiden Treffer in Überzahl, das dritte Tor sogar in Unterzahl erzielt. Math Fleurys Anschlusstreffer in der 30. Minute fiel ebenfalls bei einem Spieler mehr auf dem Eis, im Anschluss wurden beste Chancen aber vergeben und es blieb beim 3:1 für den Vorrundenprimus. Dass die Zweitligareserve die Hauptrunde zurecht als Erster abgeschlossen hat steht außer Frage. Das Team hat eine ausgewogene Mischung aus früheren Profis und Spielern, die mit Anfang 20 noch jugendliche Frische aber auch schon einige Jahre Regionalligaerfahrung aufs Eis bringen. Der Fels in der Brandung ist aber definitiv Steelers-Torhüter Dominik Guris. Der Slowake hat ein herausragendes Stellungsspiel und ist im Duell eins gegen eins kaum zu überwinden. Das einzige Tor im Hinspiel fiel folglich, als Fleury seinen Schläger in einen Schuss hielt und abfälschte. Dies wird in der heutigen Partie ebenfalls der Schlüssel zum Erfolg sein. Die Rhinos müssen Verkehr vor dem Tor erzeugen und da stehen, wo es auch weh tun kann. Ausreden gibt es heute Abend keine. Die Rhinos können mit einem kompletten Kader antreten und werden auf ebensolche Steelers treffen. Dass im Eishockey alles passieren kann, sah man unter der Woche bereits in Pyeongchang als die deutsche Eishockeynationalmannschaft für Furore sorgte. Wieso sollte es den Nashörnern aus Hügelsheim nicht gelingen, heute Abend einen Sieg einzufahren und mit einem Wiederholungscoup nächste Woche den zweiten Finaleinzug nach 2013 perfekt machen? (ndm)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben