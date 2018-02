Mit Fan-Import gegen Düren

Selten war in der Volleyball-Bundesliga der Kampf um eine optimale Ausgangsposition für die demnächst anstehenden Playoffspiele so spannend, wie in dieser Saison. Zwischen dem Tabellenvierten aus Haching und dem Tabellenachten Herrsching beträgt der Abstand gerade mal drei Punkte und selbst der Tabellendritte Rhein-Main ist vier Spieltage vor Ende der Hauptrunde noch in Reichweite. Die Volleyball Bisons Bühl liegen derzeit mitten drin im Pulk und machen sich berechtigte Hoffnungen, ein bis drei Plätze nach oben zu klettern. Am Besten schon heute, wenn mit Tabellennachbar Düren ein direkter Konkurrent in der Bühler Großsporthalle gastiert.

Zuletzt, in den Spielen gegen Rottenburg und vor allem in Solingen, war Bühls Trainer Ruben Wolochin nur bedingt zufrieden mit dem, was seine Mannschaft da spielerisch aufs Parkett zauberte. "Das lief nicht optimal. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es schwer ist, in der kleinen Solinger Halle ein ordentliches Spiel abzuliefern." Zu häufig landeten die Bälle an der Hallendecke, an längere Spielzüge mit spektakulären Abwehraktionen war kaum zu denken. "Wir haben die Punkte geholt, allein das zählt", sagt der Bisons-Coach. Inzwischen seien die Unzulänglichkeiten abgehakt, nun gebe es aber keine Ausreden mehr. "Wir müssen wieder unser Niveau spielen, dann erwarte ich auch ein gutes Ergebnis."

Wolochin weiß natürlich um die Schwere der Aufgabe, bei der es für beide Mannschaften um sehr viel geht. Wer heute verliert, ist im Kampf um den wichtigen vierten Tabellenplatz erst mal distanziert. Hinzu kommt aus Bühler Sicht, dass auf der anderen Netzseite mit Marvin Prolingheuer ein Angreifer spielt, der in Bühl nicht nur bestens bekannt ist, sondern auch ein Spiel im Alleingang entscheiden kann. "Marvin ist Marvin", sagt Wolochin. "Im Block werden wir ihn kaum halten können, deshalb müssen wir uns etwas in der Feldabwehr einfallen lassen." Stark ist bei Düren auch das schnelle Spiel über die Mitte, wo sie mit Tim Broshog einen der besten Blockspieler der Liga in ihren Reihen haben.

"Wir werden uns etwas einfallen lassen", verspricht Wolochin und hofft, endlich wieder auf Mittelblocker David Pettersson zurückgreifen zu können. Ansonsten gilt, dass die volle Konzentration diesem Spiel gilt, Gedanken an das Pokalfinale in einer Woche verschwendet Wolochin jedenfalls nicht. "Ab Sonntag haben wir dazu eine Woche lang Zeit, das reicht. Jetzt geht es nur um das Spiel gegen Düren."

Für einige Zuschauer wird dieses Spiel ein ganz besonderes. Sie reisen eigens aus Japan an. Insgesamt 70 Fans aus dem Land der aufgehenden Sonne werden mit der "Yanagida Supporter Germany Tour" nach Bühl kommen, zwei Trainingseinheiten miterleben, die Region erkunden und einige High-Tech-Unternehmen besuchen. Zur Begrüßung seiner Landsleute wird auch der japanische Generalkonsul Tetsuya Kimura aus München nach Bühl kommen. Nicht nur deshalb sieht Wolochin seine Mannschaft in der Pflicht, den Zuschauern ein ganz besonderes Spiel abzuliefern: "Wir haben gut trainiert und sind auch gut drauf, nun müssen wir unser Leistungsvermögen nur noch auf das Feld bringen."