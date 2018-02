Ziel: Gesichertes Mittelfeld

Mit der fast schon beängstigenden bajuwarischen Lockerheit spazierte der SV Neusatz vergangenes Jahr durch die Fußball-Kreisliga B5. Hinten solide verteidigend und vorne ballerte der damalige Spielertrainer Marcel Halfmann in bester Robert-Lewandowski-Manier den SVN von Kantersieg zu Kantersieg - und schließlich zur souveränen Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die A Süd.

Am Ende hatten die Grün-Weißen satte zehn Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten SV Sasbachwalden. Halfmann, der zusammen mit Manuel Bäuerle ein kongeniales Trainerduo bildete, sicherte sich mit formidablen 52 Treffern zudem die BT-Torjägerkanone "Goldener Schuss".

Und auch der Start in die neue Runde lief ganz nach dem Geschmack der Verantwortlichen. Zwölf Punkte aus den ersten sechs Spielen sammelte der SVN ein, vor allem beim 8:1-Schützenfest gegen den FC Ottenhöfen II schien das Team in der Liga angekommen zu sein und bereit für größere Aufgaben. Der Abstiegskampf schien ein Fremdwort in Neusatz zu werden. "Wir sind richtig gut gestartet, haben den Schwung aus der Aufstiegssaison mitgenommen", sagt Bäuerle. Danach sei es zu einem "kleinen Durchhänger" gekommen. Dieser hatte vor allem mit dem verletzungsbedingten Ausfall von Torjäger und Trainerkollege Marcel Halfmann zu tun, der sich wieder schwer am Knie verletzte und die Saison vorzeitig beenden musste.

Die Offensivmaschine kam folglich ins Stocken, es folgte eine Niederlagenserie und ein Abrutschen in die untere Tabellenhälfte. Schließlich trennte man sich in beiderseitigem Einvernehmen von Halfmann, Bäuerle übernahm allein die SVN-Kommandobrücke. "Natürlich hat uns die Verletzung von Marcel aus dem Tritt gebracht. Schließlich ist uns unser bester Torjäger von jetzt auf gleich weggebrochen", blickt Bäuerle zurück.

Was ihm jedoch imponierte, sei die "mannschaftliche Geschlossenheit" gewesen, obwohl die Resultate ausblieben. "Da zeigt es sich, ob man ein Team ist. Und wir sind ein Team", schwingt etwas Stolz in seiner Stimme mit.

Und so schlimm ist die Tabellensituation schließlich nicht. Der SVN hat als Zwölfter fünf Punkte Vorsprung vor dem Rangvorletzten Achern und vier Zähler bis zum Drittletzten VfB Bühl II. "Unser Ziel muss es sein, schnellstmöglich den Anschluss an das Mittelfeld zu schaffen", gibt Bäuerle die Losung für die Restrunde aus. Die Möglichkeit für den ersten Schritt weg von den unbeliebten Plätzen in der Liga bietet sich dem Aufsteiger bereits morgen, wenn man den Tabellenneunten SV Weitenung (20 Punkte) empfängt. "Ein Dreier wäre natürlich super. Aber wir hatten insgesamt eine zähe Vorbereitung", so der Defensivspezialist. "Hier wird schließlich Fastnacht richtig gefeiert, weshalb wir mit dem Training eine Woche ausgesetzt haben."

Dafür zog der SVN-Trainer in der vergangenen Woche richtig die Zügel an, vier Einheiten setzte er an, inklusive Trainingsspiel gegen den B-Ligisten SG Stollhofen/Söllingen. Zwar verlor man mit 2:3, doch Bäuerle sah "viel Gutes". "Wir müssen schnell Punkte holen, damit wir von den hinteren Mannschaften keinen Druck bekommen. Insgesamt sehe ich der Rückrunde positiv entgegen. Wir sind ein Team und ziehen an einem Strang", sagt Bäuerle.

Die bajuwarische Lockerheit der Meistersaison mag verflogen sein, der Goalgetter Geschichte, doch was dem SV Neusatz bleibt, ist gerade im Abstiegskampf ein ordentliches Faustpfand: "Elf Freunde müsst ihr sein", wusste schon Sammy Drechsel in seinem Fußball-Roman zu berichten. Folgt der Aufsteiger dem vielbeschworen Mantra, dürfte der Klassenerhalt erreicht werden.