SV 08 wie mit Winterstiefeln Von Hucky Krämer Zitterremis statt Befreiungsschlag: Der eisig kalte Wind, der am Samstag durch das Wörtel fegte, passte da genau ins triste Bild. Für den abstiegsbedrohten SV 08 Kuppenheim kam das 1:1 (0:0) im Nachholspiel gegen das hoffnungslos abgeschlagene Schlusslicht SC Hofstetten jedenfalls einer Niederlage gleich. Mit einem Sieg über den mit nur einem Pünktchen ins Wörtel angereisten Aufsteiger hätte man auf den 14. Platz klettern können, jetzt bleibt man mit 18 Zählern auf Rang 16 kleben. "Der Punkt ist viel zu wenig für uns. Ein Sieg war fest eingeplant, zum Glück hat uns Okan Eren mit dem späten 1:1-Ausgleichstreffer zumindest den einen Zähler gerettet", haderte Kuppenheims Trainer Matthias Frieböse nach den enttäuschenden 90 Minuten vor nur 120 frierenden Zuschauern. "Wir hätten sogar das 2:0 machen können und haben uns den einen Punkt deshalb redlich verdient", freute sich dagegen sein Hofstettener Kollege Martin Leukel. Fußballerisch kam freilich von beiden Seiten nicht viel - oder wie Leukel es ausdrückte: "Keiner hat die Sterne vom Himmel gespielt." Mit dem war in dem Kellerduell und nach der langen Winterpause auch nicht zu rechnen gewesen, dass der SV 08 aber in all jenen Belangen aus der Begriffswelt Einsatz/Kampf/Wille, die bei Teams mit Abstiegssorgen zu den Basisanforderungen zählen und die angesichts des schwer bespielbaren Rasens besonders notwendig waren, sich eher unterlegen präsentierte, stimmte nachdenklich. "Der Gegner hat einen sehr erfolgsorientierten Fußball gespielt, wir sind erst gar nicht ins Offensivpressing gekommen. Uns hat neben der Cleverness vor allem das Tempo gefehlt. Und Tempo ist für mich gleichbedeutend mit Biss", betrieb Frieböse nach dem Abpfiff Ursachenforschung. In der Tat fiel dem SV 08 in den ersten zwanzig Minuten überhaupt nichts ein. Die Gäste machten die Räume eng und suchten mit langen Bällen immer wieder ihr Heil über Konter. Sie kamen dann auch durch den agilen Sebastian Bauer zur ersten Torchance (25.). Nach einem Freistoß von Andreas Weisgerber, der ein durchwachsenes Debüt im 08-Dress feierte, verfehlte ein Kopfball von Kapitän Faruk Karadogan nur knapp das Ziel. Einen Weisgerber-Freistoß wehrte der gute SCH-Torhüter Daniel Lupfer mit Mühe ab (37.). Auf der anderen Seite verwehrte Schiedsrichterin Chantal Kann (Walzbachtal) einem Treffer von Jannik Schwörer wegen vorausgegangener Abseitsstellung die Anerkennung. Mehr war aber nicht los in der ersten Halbzeit, das 0:0 entsprach den gezeigten Leistungen. Auch nach Wiederbeginn plätscherte die Partie eine Viertelstunde lang vor sich hin, ehe dann Arian Steiner nach einem Ping-Pong-Ball, der Armin Karamehmedovic und Dominik Stanic schlecht aussehen ließ, frei zum Schuss kam und das 1:0 (60.) für die Gäste erzielte. Bauer hatte in der 71. Spielminute sogar das 2:0 auf dem Fuß. Erst jetzt tauten die Kuppenheimer auf und drängten auf den Ausgleich. Einen Schuss von Lucas Grünbacher (75.) konnte Timo Singler für seinen geschlagenen Torhüter gerade noch auf der Linie klären. Dem eingewechselten Okan Eren gelang dann nach einer flachen Hereingabe von Simon Götz mit einem sehenswerten Direktschuss wenigstens noch das 1:1 (80.). Der SV 08 packte nun die Brechstange aus, aber der erlösende Siegtreffer wollte nicht mehr fallen. SV 08 Kuppenheim: Gogol - Tasli (80. Hedwig), Stanic (87. Kolasinac), Karamehmedovic, Otto - Weisgerber - Djuric (65. Eren), Klein (87. Schneider), Götz - Karadogan - Grünbacher. SC Hofstetten: Lupfer - Neumaier, Schilli, Obert, Kern - Schwörer, Hertlein (52. Kaspar), Singler, Hengstler - Steiner (90. Wild) - Bauer. Schiedsrichterin: Chantal Kann (Walzbachtal) - Zuschauer: 120 - Tore: 0:1 Steiner (60.), 1:1 Eren (80.) - Gelbe Karten Grünbacher / Schilli - Beste Spieler: Eren / Obert, Bauer.

