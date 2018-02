Routine schlägt Unbekümmertheit

Geballte Routine schlägt jugendliche Unbekümmertheit: Wie in der Vorrunde gewannen die Powervolleys Düren knapp mit 3:2 (25:21, 22:25, 19:25, 25:21, 17:15) gegen die Volleyball Bisons Bühl und haben nun beste Chancen, als Tabellenvierter in die Playoffs zu gehen. Für Bühl hingegen dürfte es bestenfalls auf Rang fünf in der Endabrechnung hinauslaufen. Bisons-Trainer Ruben Wolochin sah trotzdem keinen Grund, mit dem Schicksal zu hadern. "Wir haben wieder einen Punkt geholt, gegen eine Mannschaft, die auf dem Papier deutlich stärker besetzt ist als wir."

Es war das erhofft enge Spiel, lediglich das Ergebnis passte aus Sicht der 1400 Fans, darunter 80 eigens zum Spiel eingeflogene Japanerinnen, nicht ganz. Lange Ballwechsel, spektakuläre Abwehraktionen und Schmetterschläge rissen die Fans immer wieder von den Sitzen. Den besseren Start erwischten die Gäste, die mit Übersicht und wohldosierten Schmetterbällen Lücken im Bühler Abwehrverbund fanden. Die Bisons wollten mit kraftvollen Angriffsschlägen zu ungestüm den Erfolg erzwingen, bissen sich dabei aber immer wieder am guten Block des Gegners fest. "Es war nicht leicht. Da stehen beim Gegner zwei Nationalspieler am Netz, die mein Spiel sehr gut gelesen haben", räumte Bühls Zuspieler Mario Schmidgall Probleme im Spielaufbau ein. Tim Broshog und Michael Andrei, beide jenseits der 30, ließen wenig zu, selbst der starke Iurii Kruzhkov und der überragende Masahiro Yanagida hatten Probleme, die Bälle auf Dürener Seite zu versenken.

Nach verlorenem ersten Satz drehten die Hausherren deutlich auf. In der Abwehr wurden vermehrt die Bälle gefischt, am Netz liefen Kruzhkov und Yanagida zu Hochform auf. Über die Mitte war Magloire Mayaula zur Stelle. Die Bisons fanden ihren Rhythmus und erhöhten den Druck weiter. Satz zwei und drei ging klar an die Hausherren, alles schien auf einen Sieg hinaus zu laufen. Doch Düren gab nicht klein bei. "Einfach häufiger voll drauf hauen", war laut dem überragenden Ex-Bühler Marvin Prolingheuer die Devise, mit der sich die Gäste zum Erfolg schmetterten. Auch weil es Gästetrainer Justin Wolff mit der Einwechslung des lange verletzten Romans Sauss gelang, die Annahme zu stabilisieren. So musste der fünfte Satz die Entscheidung bringen, in dem es Bühl nochmals schaffte, den Druck zu erhöhen. Bis zum 11:8 lief alles auf ein Happy End hinaus, doch mit zwei Blockpunkten in Folge kam Düren zurück und ließ sich anschließend auch durch krasse Fehlentscheidungen des Schiedsgerichts nicht mehr vom Weg abbringen.

"Man muss solche Erfahrungen machen, wenn man sein Spiel verbessern will", nahm Wolochin die Niederlage sportlich. "Düren hatte in den entscheidenden Phasen die besseren Skills auf Lager, von so etwas können wir nur lernen." Mit Blick auf das Pokalfinale kommenden Sonntag gehe es nun darum, sich weiter zu verbessern.