Der R ückstand schmilzt

In etwa so dürften sie sich das auch für den Rest der Runde vorstellen beim Karlsruher SC: Erst spielt Paderborn nur unentschieden, dann verliert auch noch Magdeburg - und schwupps, sind die Badener dank eines eigenen Sieges dem Führungsduo der 3. Liga wieder ein Stückchen näher auf die Pelle gerückt. Seit gestern sind es nur noch sechs bzw. fünf Punkte Rückstand auf die direkten Aufstiegsränge. Bei noch zwölf ausstehenden Spielen sind diese zumindest wieder in Sichtweite.

Da spielte es am Ende auch keine Rolle, dass sich der KSC gestern eine knappe Stunde lang schwertat, seiner Favoritenrolle gegen den Chemnitzer FC gerecht zu werden. Denn dann schoss Fabian Schleusener die Hausherren mit seinem zwölften Saisontor in Führung (59.). Und als zehn Minuten später Daniel Gordon einen Eckball von Marc Lorenz zum 2:0 für die Wildparkprofis einköpfte, war das Spiel auch schon gelaufen.

Davor jedoch konnten die Schützlinge von Trainer Alois Schwartz ihre Gäste kaum in Verlegenheit bringen. Anton Fink traf zwar in der fünften Minute den Ball nicht richtig, sonst hätte er seine Torflaute (zwölf Spiele ohne Treffer) wohl beenden können. Zudem stocherte in der 28. Minute Schleusener den Ball aus einem Gewühl im Chemnitzer Fünfmeterraum an den Pfosten. Ansonsten aber hatten die Sachsen keine Probleme, die mehr oder weniger harmlosen KSC-Angriffe abzuwehren. "Die erste Halbzeit hat mich auch nicht erwärmt", gab Schwartz nach dem Spiel zu. "Wir wollten den Gegner ins Laufen bringen. Dazu aber war unser Tempo nicht hoch genug. Chemnitz war immer gut organisiert", stellte der KSC-Coach fest.

Nach dem Seitenwechsel wurde die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga sogar etwas mutiger und hatte zwei Möglichkeiten, selbst in Führung zu gehen. Tom Baumgart aber köpfte erst vorbei (51.) und setzte kurz darauf einen Seitfallzieher genau in die Arme von KSC-Keeper Benjamin Uphoff (52.).

Etwas überraschend fiel deshalb das 1:0 für den KSC. Eine Flanke von rechts mit links von Lorenz rutschte bis auf den zweiten Pfosten durch, sodass Schleusener die Kugel an Gästekeeper Kevin Rene Tittel vorbei im Chemnitzer Kasten unterbringen konnte. "Der KSC braucht halt nicht viele Möglichkeiten, um ein Tor zu machen", bedauerte CFC-Trainer David Bergener anerkennend. "Schön, wenn man einen Stürmer hat, der einen Lauf hat. Ich hoffe das bleibt so", kommentierte Schwartz die Treffsicherheit der Freiburger Leihgabe. Einstudiert, so Schwartz, war dann das 2:0 seiner Mannschaft nach der sechsten und auch letzten KSC-Ecke: "Einer zieht das Loch auf und Gordi geht in die Lücke." Kopfball, sechs Meter, Tor.

Damit war der Chemnitzer Widerstand aber noch nicht ganz gebrochen. Jonas Föhrenbach musste Dennis Grote am Anschlusstreffer hindern (77.), zudem zwang Baumgart Uphoff noch zu einer Glanzparade (83.). "Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir gut gegengehalten und ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht", lobte Bergener seine Mannschaft.

Die hätte allerdings auch noch höher verlieren können. Der KSC ließ in der Schlussphase seines zehnten Heimsieges jedoch die nötige Konzentration und Entschlossenheit vermissen.

Karlsruhe: Uphoff - Bader, Pisot, Gordon (78. Stoll), Föhrenbach - Mehlem, Wanitzek - Muslija, Fink (73. Pourié), Lorenz (84. Thiede) - Schleusener.

Chemnitz: Tittel - Scheffel, Marcus Hoffmann, Endres, Sumusalo - Grote, Reinhardt - Hansch, Baumgart - Kluft (79. Marvin Thiele), Slawow.

Schiedsrichter: Patrick Alt (Heusweiler) - Tore: 1:0 Schleusener (59.), 2:0 Gordon (70.) - Zuschauer: 10688 - Gelbe Karten: - Grote, Endres, Slawow.