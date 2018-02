Kollektiver Blackout in Minute 37 Aus und vorbei. Die Baden Rhinos haben am Samstagabend vor 1000 Zuschauern auch das zweite Halbfinale gegen Bietigheim-Bissingen verloren und sind aus den Playoffs ausgeschieden. Knackpunkt war die 37. Minute, als die Rhinos in eigener Überzahl einen kollektiven Blackout hatten und binnen zwölf Sekunden den dritten und vierten Gegentreffer hinnehmen mussten. Von Anfang an herrschte beste Stimmung in der Eisarena am Baden-Airpark. Auch die Gäste-Führung durch Heffner nach 40 Sekunden tat dem keinen Abbruch. Wohl hatte Bietigheim die besseren Chancen und lag in der 14. Minute durch Heintz mit zwei Toren vorn, doch hatte man den Eindruck, dass die Rhinos noch im Spiel waren. Dies wurde im zweiten Durchgang zunächst bestätigt. Hinten hielt Max Häberle drei Konter, vorne überwand Cedrick Duhamel per Direktabnahme Dominik Guris erstmals. Nun waren die Rhinos dem Ausgleich näher als die Gäste dem dritten Treffer. Hoffnung keimte auf, als die Nashörner nach 35 Minuten mit einem Mann mehr agieren durften. Doch was sich die letzten Spiele schon abzeichnete, wurde am Samstag bestätigt. Die Rhinos hatten im Powerplay keine Durchschlagskraft, schlimmer noch, wie eine Woche zuvor kassierte man in Überzahl die Treffer drei und vier, gegen die starken Steelers fast schon die Vorentscheidung. Doch es kam noch heftiger. Kaum waren die Gäste wieder komplett, setzte Windisch zum Solo an und mit dem 5:1 den Deckel auf den Halbfinaltopf. Im Schlussabschnitt konnte man den Rhinos das Bemühen nicht absprechen, doch das späte 2:5 durch Math Fleury wurde prompt mit dem sechsten Treffer beantwortet. Duhamels zweiter Treffer zum 3:6 Endstand war nicht mehr entscheidend. "Talent schlägt Erfahrung" analysierte Übergangscoach Pascal Winkel die beiden Begegnungen. Tatsächlich hatte Bietigheim für jede Situation eine Lösung parat und steht zurecht im Finale. Im ESC-Lager muss man mit dem Erreichen der Playoffs zufrieden sein. Die Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Spielzeit sei angelaufen. Egal wer es wird, er soll sich in die Zusammenstellung des neuen Kaders einbringen. Man darf gespannt sein, ob und wie sich das Gesicht der Rhinos verändern wird. (ndm)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Muggensturm

FV Malsch stemmt den Henkel-Pott Muggensturm (moe) - "Für mich hat die beste Hallenmannschaft gewonnen", sagt Christian Anselm, Cheforganisator des FV Muggensturm, nach dem Finale des 37. BT-Mittelbaden-Cups. In der Tat drückte der Gewinner FV Malsch (Foto: fuv) der Veranstaltung seinen Stempel auf. » Weitersagen (moe) - "Für mich hat die beste Hallenmannschaft gewonnen", sagt Christian Anselm, Cheforganisator des FV Muggensturm, nach dem Finale des 37. BT-Mittelbaden-Cups. In der Tat drückte der Gewinner FV Malsch (Foto: fuv) der Veranstaltung seinen Stempel auf. » - Mehr