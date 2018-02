Hofmann holt Überraschungs-Gold

Strahlender Sonnenschein, aber bitterkalte Temperaturen herrschten im Werferzentrum Brandberge bei den Winterwurf-Wettbewerben der Jugendlichen U18 und U20. Mit einem Überraschungscoup krönte Leon Hofmann vom Sportring Yburg Steinbach den ersten Wettkampftag. Beim Speerwurf der U-18-Jungs kam er mit den äußeren Bedingungen am besten zurecht und schleuderte im vierten Durchgang sein Arbeitsgerät auf die Tagesbestweite von 66,43 Metern. Mit dieser neuen Bestweite holte sich der Youngster seinen ersten deutschen Meistertitel und ließ die zuvor höher eingeschätzte Konkurrenz deutlich hinter sich. Dass die Weite kein Zufall war, zeigte Hofmann im fünften Versuch mit 66,14 Metern. Finn-Ole Helbig (Potsdam) und Gordon Schulz (Magdeburg) lagen mit 62,89 und 60,97 Metern abgeschlagen auf den Plätzen. Leon Hofmann kann nun sogar mit einer Teilnahme an den U-18-Europameisterschaften im ungarischen Györ vom 5. bis 8. Juli liebäugeln.

Noch nicht an die Weiten vom Vorjahr heran kam Vanessa Kobialka (TV Iffezheim) beim Diskuswerfen der U18. Ihr weitester Versuch wurde mit 36,95 Metern gemessen, was am Ende Platz sechs bedeutete. Am Sonntag machte U-20-Hammerwerfer Tim Stösser (LAG Obere Murg) den Anfang. Nach dem Vorkampf lag er mit 59,68 Metern auf dem dritten Platz, doch im Finale zogen zwei Konkurrenten an Stösser vorbei. Dieser mobilisierte im letzten Durchgang nochmals alle Kraft und verbesserte sich auf 60,67 Meter. An der Platzierung änderte dies allerdings nichts mehr.

Völlig von der Rolle war Diskuswerferin Leia Braunagel (SCL-Heel Baden-Baden). Die letztjährige U-18-Vizeweltmeisterin brachte in ihrem ersten Meisterschaftswettkampf in der U-20-Klasse keinen gültigen Versuch zustande und schied nach dem Vorkampf ohne Weite aus.

In der angrenzenden Brandbergehalle gab es an jedem der beiden Wettkampftage eine Silbermedaille für die Mittelbadener zu feiern. Die größte Überraschung gelang sicherlich Joshua Braun (U20) vom SR Yburg Steinbach mit der Vizemeisterschaft auf der 60-Meter-Strecke. Vor den Hallentitelkämpfen nicht in den deutschen Top 20 platziert steigerte er sich bereits im Vorlauf auf starke 6,88 Sekunden und qualifizierte sich mit der viertschnellsten Zeit sicher für das Halbfinale. Dort konnte Braun sogar noch zulegen und erreichte in 6,84 Sekunden die zweitschnellste Zeit. Doch die Konkurrenten lagen dicht beisammen und über 60 Meter entscheidet vielfach der Start über die Medaillen. Im Endlauf ging's dann auch erwartungsgemäß ganz eng zu. Doch Joshua Braun bestätigte seine gute Form und holte sich in erneuten 6,84 Sekunden die Vizemeisterschaft. Nur zwei Hundertstelsekunden trennten ihn vom neuen deutschen Meister Luis Brandner (Erfurt; 6,82), der nach einem schwachen Start auf den letzten Metern noch an Braun vorbeizog. Insgesamt blieben fünf Athleten unter 6,90 Sekunden. Am zweiten Tag konnte der Steinbacher nicht mehr an diesen Erfolg anknüpfen und schied in 22,49 Sekunden nach den 200-Meter-Vorläufen aus.

Über 400 Meter stand Justus Baumgarten (SCL-Heel Baden-Baden; U20) nach den Vorläufen am Samstag mit der drittschnellsten Zeit von 49,74 Sekunden im Finale am Sonn-tag. Von Bahn zwei startend ging der Kurstädter hinter dem späteren Sieger Jean Paul Bredau (Potsdam; 48,46) sehr schnell an und als Zweiter auf die Schlussrunde. Doch der Münchner Arne Leppelsack konnte 100 Meter vor dem Ziel zu Justus Baumgarten auf-schließen, musste dann aber in der Kurve außen herum und Baumgarten konnte innen dagegen halten. Am Ende erkämpfte er sich in 48,98 Sekunden die Vizemeisterschaft hauchdünn vor dem Münchner (49,00), den auch ein Sprung ins Ziel nicht mehr vorbei brachte.

Nichts mit der erhofften Medaille wurde es für den Steinbacher Kugelstoßer Nico Maier. 17,56 Meter wurden im dritten Versuch als beste Tagesweite für den Steinbacher gemessen, der mit einer Jahresbestweite von 17,80 Metern und der Erwartung auf einen 18-Meter-Stoß angereist war. Am Ende fehlte zu Bronze die Winzigkeit von einem einzigen Zentimeter.

Keine Chance auf den Endkampf hatte dagegen seine Vereins- und Disziplinkollegin Antonia Seydel, die mit 11,61 Metern nach dem Vorkampf ausschied. (rawo)