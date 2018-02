Zweimal über die volle Distanz

Achern

Rückrundenstart für SV Oberachern Achern (red) - Am Samstag startet Fußball-Oberligist SV Oberachern zu Hause gegen den CFR Pforzheim ins Pflichtspieljahr. Philip Keller (Foto: toto) und Co. wollen "an die in der Vorrunde gezeigten Leistungen anknüpfen", wie Coach Mark Lerandy seinen Schützlingen mit auf den Weg gibt.