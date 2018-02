Solingen schockt OSG

Der Schock bei der OSG Baden-Baden sitzt tief: Nach einer 3,5:4,5-Niederlage gegen die SG Solingen kann der amtierende deutsche Schach-Meister den Titel aus eigener Kraft nicht mehr verteidigen.

Dabei lief es in der Doppelrunde des zurückliegenden Wochenendes für die Kurstädter zunächst nach Plan: Gegen die bärenstarke Heim-Mannschaft DJK Aufwärts Aachen gelang ein knapper 4,5:3,5-Arbeitssieg. Auf Baden-Badener Seite konnte insbesondere Radoslav Wojtaszek mit einem brillanten Figurenopfer gegen den offenbar keine Gefahr witternden Constantin Lupulescu überzeugen. Auch Arkadij Naiditsch, seit Jahren einer der zuverlässigsten Punktesammler, errang einen schön herausgespielten Sieg, bei dem es ihm gelang, den schwarzen König seines Gegners Ilja Zaragatski in der Brettmitte festzunageln und unentrinnbaren Angriffen auszusetzen. Dass gerade Naiditsch am nächsten Tag eine besonders undankbare Rolle zufallen sollte, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand ahnen. Allerdings war bereits spürbar, dass die OSG nicht nur nicht in Bestbesetzung, sondern auch nicht in Bestform angetreten war: Erst fand Francisco Vallejo Pons am fünften Brett den klar möglichen Gewinnweg im Endspiel nicht und musste sich mit Remis begnügen, dann stürzte sich Sergej Movsesian mit einem zu forschen Bauernopfer selbst ins Verderben.

Was am nächsten Tag im Spiel der OSG und Rekordmeister Solingen geschah, wird noch eine Weile für Gesprächsstoff sorgen, da es der OSG trotz besserer Wertungszahlen an keinem Brett gelang, nachhaltige Vorteile zu erringen. So geriet Naiditsch gegen den Niederländer Erwin L'Ami arg unter Druck und es war früh abzusehen, dass man auf Baden-Badener Seite mit einer Niederlage rechnen musste. Den anderen OSG-Spielern wiederum, auf dem Papier alle stärker als ihre Gegner, wollte es einfach nicht gelingen, Naiditschs Probleme durch eigene Siege zu kompensieren. So mussten Vachier-Lagrave an Brett eins, Viswanathan Anand, Wojtaszek, Vallejo Pons, Bacrot und Movsesjan an den Positionen zwei, drei, fünf und sechs allesamt mit ihren Gegnern den Remis-Frieden schließen.

Das führte zu relativ kurzen Partien, bei denen die Computeranalysen hinterher tatsächlich in allen Fällen ausgeglichene Stellungen signalisierten. Auch Adams an Brett vier stand zunächst etwas besser, aber auch bei ihm war das Remis nicht mehr zu vermeiden. Solingen, jetzt alleiniger Tabellenführer, hat nun alle Chancen, die 13. deutsche Meisterschaft zu erringen. (red)