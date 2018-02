Trotz Leistungssteigerung im Abstiegskampf

Die Kunstturner des TB Gaggenau konnten sich beim ersten Heimwettkampf der Landesliga-Saison im Vergleich zur Vorwoche deutlich steigern, am Ende mussten sich die Turner um Kai und Maik Heberle, Georg Nikitin, Michael Häfele, Quirin Warth, Nikolas Weber, Felix Merkel, Louis Binz, Nicolas Schaubhut und Paul Stangenberg jedoch dem TV Obergrombach mit 249,5:259,2 beugen. Bereits am Boden ging es knapp zu: Mit 43,45:43,95 konnten sich die Gäste die ersten zwei von insgesamt zwölf Gerätepunkten sichern. Am Pauschenpferd turnte Michael Häfele die sauberste und anspruchsvollste Kür der Benzstädter und wurde mit 11,50 Punkten belohnt. Auch die weiteren Gaggenauer konnten am Zittergerät eine gute Leistung abrufen. Der TVO gewann dennoch knapp mit 42,3:41,8.

An den Ringen litt der TBG einmal mehr unter Verletzungspech: Neben Louis Binz musste auch Georg Nikitin seine Kür unter Schmerzen beenden. Die turnerischen Leistungen an den Ringen waren trotzdem sehr gut, wie es in einer Mitteilung heißt. Allerdings reichte es nicht für die ersten Gerätepunkte, Obergrombach hatte mit 42,50:41,95 knapp die Nase vorn. Denkbar knapp verlief auch das Geräteergebnis am Sprung: Nikitin konnte trotz Handicap die Tageshöchstwertung erturnen (11,10 Punkte), was aber letztendlich wieder nicht ganz reichte: Mit 42,85:42,45 war der TVO wieder nicht zu schlagen, der den Vorsprung auf knapp zwei Punkte ausbauen konnte.

Am Barren zeigten sich dann die Schwächen der Gaggenauer: Während der Titelkandidat vier Wertungen über elf Punkte ins Ziel brachte, waren es beim TBG nur zwei. Mit 45,55:41,95 Punkten wurde der Abstand nun größer. Nikolas Weber zeigte am Reck, dass er in der Landesliga zu den Besten am Königsgerät zählt und erturnte mit 11,15 die Tageshöchstwertung. Auch die anderen TBG-Turner zeigten Übungen ohne Strafabzug. Der TV Obergrombach war aber auch am letzten Gerät deutlich stärker und schraubte das Endergebnis auf 249,5:259,2.

"Dass wir jetzt voll im Abstiegskampf stecken, ist uns bewusst, aber wenn wir beim nächsten Wettkampf in zwei Wochen gegen Bretten wieder dieselbe Leistung abrufen können, packen wir den Klassenerhalt", kommentierte Trainer Paul Stangenberg den Wettkampf. (red)