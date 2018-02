KRS Rebland räumt in Ravensburg ab

Bei den baden-württembergischen Meisterschaften für jugendliche Hallenradsportler räumte der KRS Rebland aus Varnhalt ab: Am Ende des Wettkampfstags in Ravensburg standen zwei Titel sowie eine Vizemeisterschaft zu Buche. Neben den Meistertiteln ging es dabei um die Qualifikationen für weiterführende Wettkämpfe.

Am Wettkampftag mussten die jungen Sportlerinnen aus dem Rebland bereits früh aus den Federn, denn als zweite Starter mussten sie im Sechser-Einradfahren auf die Fläche. Das Einfahren verlief schleppend, Räder und Sportlerinnen mussten sich an die kühlen Temperaturen in der Halle gewöhnen. Doch im Wettkampf lief es wie aus einem Guss und der KRS konnte die vorgegebene Punktzahl der Aacher Mannschaft toppen und sich den ersten Titel sichern. Im Vierer-Kunstfahren der Jugend flutscht das Wettkampfprogramm ebenfalls immer besser: Mit neuer persönlicher Bestleistung sicherten sich die Rebländerinnen Platz zwei.

Als letzte Starter des Tages musste die Vierer-Einrad-Mannschaft auf die Fläche. Die Varnhalterinnen mussten einige Abzüge hinnehmen, da die Kampfrichter mit verschiedenen Übungen nicht zufrieden waren. Da aber auch die Mitbewerber Fehler machten, reichte es am Ende dennoch zum Titel. Insgesamt war es laut Mitteilung ein erfolgreicher Wettkampf: Alle drei Teams haben die Qualifikationshürde zum Halbfinale Mitte März in Lengerich genommen. Bereits diese Woche steht der Pfälzer Super-Cup in Böhl auf dem Programm. (red)