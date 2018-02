Auftakt zur Aufholjagd Lichtblick bei den United Colors Baden-Baden: Die abstiegsbedrohten Oberliga-Basketballer aus der Kurstadt haben die Aufgabe bei der Reserve der SG Heidelberg-Kirchheim mit Bravour erledigt. Durch den 89:68-Auswärtssieg haben die Colors wieder Tuchfühlung auf Tabellenrang acht und neun. Der Sieg in Heidelberg war nie gefährdet, nur im ersten Durchgang konnten die Hausherren mit 21:20 in Führung gehen. In den folgenden Vierteln ließ Baden-Baden nicht mehr als sechzehn Zähler zu und punktete selber stets im unteren 20er-Bereich. Dies verschaffte den Kurstädter eine Halbzeitführung von 41:36. Nach dem Pausentee waren es immer wieder die beiden Neuzugänge Deon McDuffie und Kwame Duku, die den Unterschied ausmachten, beide waren mit 26 beziehungsweise 19 Punkten die besten Werfer im Spiel. Beide hatten auch mit 80 und 100 Prozent eine beeindruckende Freiwurfquote bei je neun Versuchen vorzuweisen. So sicherten sich die Baden-Badener Basketballer mit je einem 24:16 in den letzten beiden Vierteln einen nie gefährdeten Auswärtssieg. Trotz des Erfolgs sind die Kurstädter immer noch Tabellenletzter, da die Konkurrenten ebenfalls punkteten. Umso wichtiger wird nun das Heimspiel am Samstag, wenn es gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn TSV Schönau geht. Will man den Abstieg verhindern, muss dieses Spiel unbedingt gewonnen werden. Die Colors sind laut Mitteilung zuversichtlich, die Hinspielschlappe wettzumachen, da man außer den beiden Neuzugängen mit Jonas Klein und Andy Kunz auch noch Spieler in den Reihen hat, die in den vergangenen Wochen regelmäßig zweistellig punkteten. Der UCBB spielte mit: Dejan Bajic, Frankline Bangha (6), Dino Dizdaric (2), Kwame Duku (19), Jonas Klein (11), Andreas Kunz (12), Deon McDuffie (26), Stefan Minkov, Janko Rajsic (6), Rouven Schmidt (7). Die UCBB-Reserve hatte in Renchen ebenfalls nur im ersten Viertel Probleme (19:18). Danach glänzte man auch dank eines gut aufgelegten Nogay Aydin, der 29 Punkte zum schlussendlich verdienten 78:61-Auswärtssieg beitrug. Damit bleibt Team II weiterhin an der Tabellenspitze der Kreisliga A. (red)

