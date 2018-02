Badische Torfabrik

Die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga ist zweifelsohne der Karlsruher SC. Die Wildparkprofis sind seit 15 Spielen ungeschlagen, in den nunmehr 20 Spielen unter der Regie von Trainer Alois Schwartz blieben sie ohne Gegentort, schon seit einigen Wochen verfügen sie somit über die beste Abwehr der Liga. Auf Tabellenplatz vier hat den KSC das mittlerweile geführt, punktgleich mit dem Rangvierten aus Wehen-Wiesbaden. Zumindest der Relegationsplatz ist mittlerweile keine Utopie mehr.

Spieler der Stunde in dieser Mannschaft der Stunde ist dennoch ein Stürmer. Fabian Schleusener schlüpfte in jene Rolle des Goalgetters, die eigentlich Anton Fink zugedacht war. Während der gebürtige Bayer "Toni", zumindest was die zählbaren Abschlüsse anbelangt, schon seit Wochen schwächelt, hat sich Schleusener mit sechs "Kisten" in den letzten zehn Spielen zu den gefährlichsten Angreifern der Liga entwickelt und rangiert gemeinsam mit Benjamin Girth (SV Meppen) und Matthias Morys (VfR Aalen) mit insgesamt zwölf Treffern auf Platz drei der Torjägerliste.

"Dafür", sagt der in Freiburg geborene und vom dort beheimateten SC lediglich ausgeliehene Offensiv-Allrounder, "habe ich hart gearbeitet." Denn am 7. Januar 2017 hatte sich Schleusener in einem Vorbereitungsspiel mit dem Drittligisten FSV Frankfurt gegen den Zweitligisten Würzburger Kickers einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Für den Rest der Saison 2016/17 fiel er aus, zum ersten Punktspiel der aktuellen Runde war er, mittlerweile zum KSC gewechselt, aber immerhin schon so weit, dass er gegen Osnabrück (2:2) ab der 81. Minute ein kurzes Comeback geben konnte. Die Einsatzzeiten steigerten sich in der Folge, seit Anfang Oktober ist "Schleuse" aus der Startelf der Wildparkprofis nicht mehr wegzudenken. Mit seinem "Doppelpack" beim 2:0-Sieg des KSC gegen Würzburg am 14. Oktober "konnte ich dann auch Frieden mit meiner Verletzungspause schließen".

Im Moment ist Schleusener mit seinen Toren so etwas wie der Hauptverantwortliche, dass der Aufstieg beim KSC plötzlich wieder ein Thema ist. Das ist natürlich schön für die Badener - könnte aber auch ein Problem mit sich bringen. Wenn er weiter so gut trifft, so hat es Oliver Kreuzer schon vor Wochen gesagt, könne er, der Sportdirektor, es sich nicht vorstellen, dass Schleusener auch nächste Saison noch das KSC-Trikot trägt, es sei denn, der KSC steigt tatsächlich noch auf. Treffsichere Stürmer sind schließlich in allen Ligen rar - und Schleusener "gehört" noch bis zum 30. Juni 2019 dem SC Freiburg.

Der 26-Jährige selbst will seine fußballerische Zukunft einfach auf sich zukommen lassen. "Ich freue mich jetzt erst einmal auf die letzten zwölf Spiele", sagt er. Ob er sich für diese eine bestimmte Anzahl an Treffern zum Ziel gesetzt hat? "Nein", sagt Schleusener. Und ergänzt: "Natürlich wird man als Stürmer an Toren gemessen. Aber über allem steht der Erfolg der Mannschaft."