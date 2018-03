"Wir gehen unseren Weg Schritt für Schritt"

Unter Flutlicht startet Fußball-Drittligist Karlsruher SC morgen (19 Uhr) in eine englische Woche, die ihn zunächst nach Lotte ins Tecklenburger Land führt. Nächsten Mittwoch empfangen die Wildparkprofis die SG Sonnenhof Großaspach. Und vier Tage später, am 11. März, sind Cheftrainer Alois Schwartz und seine Schützlinge beim FC Rot-Weiß Erfurt zu Gast. Das sieht nach einem recht einfachen Programm aus: auswärts gegen den Tabellen-17., dann ein Heimspiel gegen den Elften und zu Gast beim Schlusslicht.

Über mehr als das Spiel beim VfL Sportfreunde Lotte war mit dem KSC-Coach gestern jedoch noch nicht zu reden. "Es bleibt dabei: Wir gehen unseren Weg step bei step", also Schritt für Schritt. "Jetzt haben wir erst einmal Lotte vor der Brust. Dort wartet eine harte Nuss auf uns. Die Sportfreunde bringen viel Kampfgeist auf den Platz. Das wird kein Spaziergang." Schwartz erinnerte an die Pokalerfolge des VfL in der Saison 2016/17, als der damalige Aufsteiger die Bundesligisten Werder Bremen (2:1) und Bayer Leverkusen (6:5 n.E.) blamierte und über den Zweitligisten 1860 München (2:0) bis ins Viertelfinale (0:3 gegen Borussia Dortmund) vordrang. "Lotte ist immer für eine Überraschung gut", warnt deshalb auch KSC-Spieler Martin Stoll.

Aktuell jedoch läuft es nicht gerade gut für die Gastgeber. Der Abstand zur Abstiegszone beträgt zwar sieben Punkte, beruhigt zurücklehnen kann sich Lotte auf Platz 17 aber natürlich nicht. Und gegen den KSC muss Trainer Andreas Golombek auf vier Spieler verzichten, die bei der 0:3-Niederlage in Unterhaching am vergangenen Samstag zur Startelf gehörten: Moritz Heyer, Kevin Pires-Rodrigues sowie Michael Schulze sind Gelb-gesperrt sowie Gelb-Rot. "Dafür kommen Alexander Langlitz und Bernd Rosinger zurück", relativiert Schwartz die Personalsorgen seines Kollegen.

Letztendlich, so der KSC-Coach weiter, käme es ohnehin nur darauf an, "was wir auf die Wiese bringen." Und die, hofft Schwartz, steht hoffentlich in voller Breite zur Verfügung. Denn im letzten Heimspiel der Sportfreunde, vor zwei Wochen gegen Osnabrück (2:3), musste das Spielfeld im Frimo-Stadion kurzfristig beidseitig um zweieinhalb, insgesamt also um fünf Meter verschmälert werden. Weil die Rasenheizung nicht ihre volle Leistung brachte, war der im Sommer 2017 verlegte Hybrid-Rasen an den Seitenlinien gefroren und glatt - Verletzungsgefahr drohte.

Inzwischen sollte dieses Problem aber gelöst sein. Alois Schwartz kann in Lotte personell aus dem Vollen schöpfen - mit einem kleinen Fragezeichen hinter Dominik Stroh-Engel (Stauchung am Sprunggelenk). Änderungen in der Karlsruher Startelf wären einerseits denkbar, Marco Thiede und Burak Camoglu wären Alternativen zu Marc Lorenz und Florent Muslija, sind andererseits nach dem verdienten 2:0-Sieg gegen Chemnitz, jedoch nicht zu erwarten. (fal)