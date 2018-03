Platz drei im Visier

Mit dem Tabellenführer TV Weisenbach (24:4) und dem Viertplatzierten TTC Iffezheim (17:11) pausieren in der Verbandsliga der Frauen beide Mannschaften aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden. So können sich die TTF Stühlingen II (21:11) mit einem Auswärtserfolg beim TTC Beuren bis auf einen Zähler an den Spitzenreiter herantasten. Auch in seinem zweiten Spiel ist Beuren gegen den SV Kirchzarten Außenseiter. Mit einem Auswärtssieg beim TTC Reute will der TTC Altdorf nach Punkten mit Iffezheim gleichziehen.

Das Bezirksderby zwischen dem TTV Gamshurst gegen den TTV Muckenschopf steht im Mittelpunkt der Landesliga der Männer. Durch die Niederlage beim TTC Fessenbach ist die Vizemeisterschaft für Gamshurst in weite Ferne gerückt, mit einem Derbysieg ist der dritte Rang in der Endabrechnung noch möglich. Knappe Niederlagen sind das Markenzeichen des Tabellenletzten TB Gaggenau. Gut mitgespielt, die Punkte gingen aber regelmäßig an den Gegner. Gelingt im Gastspiel beim TTC Fessenbach nun der erste Zweierpack in der Saison?

Die zweite Mannschaft der TTF Rastatt wird im Bezirksderby in der Landesliga der Frauen von der zweiten Mannschaft des TTC Iffezheim auf die Probe gestellt. Noch haben die TTF in der Endabrechnung gute Chancen auf den zweiten Tabellenplatz. Dazu muss dieses Match aber gewonnen werden. Iffezheim benötigt im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt.

Mit einem Auswärtssieg beim Tabellenletzten TV Lichtental will die Mannschaft des TTC Iffezheim I (26:4) den ersten Tabellenplatz in der Männer-Bezirksliga festigen. Im Murgtalderby stehen sich der Rangzweite TV Weisenbach (25:3) und der drittplatzierte Spvgg Ottenau III (24:2) gegenüber. Kann der TV Weisenbach den Vorrundensieg wiederholen? Ottenaus "Dritte" verspielte hier eine 5:3-Führung und verlor am Ende mit 5:9. In der Freitagspartie kämpfen die zweiten Mannschaften der TTF Rastatt gegen den TTC Rauental im direkten Duell um den Klassenerhalt. Noch liegen die TTF drei Zähler vor Rauental auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Mit einem engen Ausgang ist im Mittelfeldduell des TTV Bühlertal gegen den TB Bad Rotenfels zu rechnen.

Der Tabellenführer TB Sinzheim (22:2) reist in der Bezirksklasse der Männer als Favorit zur Partie bei der Spvgg Ottenau IV. dennoch ist der erste Tabellenplatz in Gefahr. Das punktgleiche Team des TV Gernsbach (22:4) kann am Doppelspieltag mit zwei Erfolgen gegen den TuS Sasbachried und beim TTV Au am Rhein an Sinzheim vorbeiziehen. Seine Minimalchancen auf Position zwei möchte sich der SV Weitenung erhalten. Im Heimspiel gegen den TTV Au am Rhein darf man sich aber keinen Patzer leisten. (ti)