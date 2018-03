Motoballer trotzen dem Winter Am Wochenende startet im deutschen Motoball die neue Saison. Es stehen am Samstag und Sonntag die Hinspiele der ersten Runde im Pokal auf dem Programm. Die eisigen Temperaturen erschweren den Saisonstart auf den Plätzen zwar, aber die Motoballer im Land wollen dem Winter trotzen. Den Anfang machen am Samstag (15 Uhr) der MSC Philippsburg und der MSC Malsch. Beide Mannschaften sind mit den Trainingseinheiten und der Vorbereitung zufrieden. Philippsburg gewann auf der heimischen Platzanlage ein Blitzturnier gegen Halle und Pattensen und sieht sich gegen Malsch gut gerüstet. Die Gäste holten sich bei einem Trainingswochenende in Pattensen den letzten Schliff für den Saisonstart. Zudem wird Daniel Kranefeld dem jungen Team weiterhelfen können. Um 16 Uhr hat der MBV Budel den MSC Ubstadt-Weiher zu Gast. Für die neuformierte Mannschaft der Niederländer ist das Spiel ein echter Prüfstein. Loek Looijmans, Bart Hompens und Nick Evers haben ihre aktive Karriere beendet. Zwei Jugendspieler rückten nach. Vieles hängt beim MBV wieder einmal an Miel Looijmans. Der ist aber zuversichtlich: "Wir haben zwei gute Testspiele abgeliefert und stehen insgesamt gut. Wir werden gegen Ubstadt-Weiher alles geben, um zu gewinnen." Ebenfalls um 16 Uhr ertönt der Anpfiff im Erwin-Schöffel-Stadion. Dann empfängt Taifun Mörsch den 1. MSC Seelze. Der Titelverteidiger geht als Favorit in die Partie, auch wenn Manuel Fitterer und Marcel Batrenik zum Saisonauftakt fehlen werden. Kapitän Patrick Palach ist zuversichtlich: "Aufgrund der guten Wetterlage konnten wir frühzeitig mit dem Training beginnen. Alle Spieler präsentierten sich bereits in guter Form und sind bereit für die erste Pokalrunde." Seelze verlor mit Tobias und Kevin Hahnenberg sowie Jan Berner drei Leistungsträger. Das Trio verließ den Nordmeister nach Pattensen. Es bleibt abzuwarten, wie Seelze dies kompensieren kann. Am Sonntag um 15 Uhr kommt es dann im Stadion an der Eichetstraße zum Duell zwischen Puma Kuppenheim und Comet Durmersheim. Der Altmeister muss den Abgang von zwei Leistungsträgern verkraften. Daniel Kranefeld wechselte nach Malsch und Dennis Ring ging zum MSC Ubstadt-Weiher. Der MSC Puma geht nach dem Meistertitel aus dem Vorjahr mit breiter Brust in die neue Saison. Die Vorbereitung verlief zufriedenstellend. Nun wollen die Pumas auch im Pokal zubeißen. Die Partien im Überblick: Samstag, 15 Uhr: MSC Philippsburg - MSC Malsch, 16 Uhr: MBV Budel - MSC Ubstadt-Weiher, MSC Taifun Mörsch - 1. MSC Seelze, Sonntag, 15 Uhr: MSC Jarmen - MSC Pattensen, MSC Puma Kuppenheim - MSC Comet Durmersheim. (tm)

