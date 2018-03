Kein Selbstbedienungsladen mehr

"Ganz unten angelangt" titelte das Badische Tagblatt am 15. Februar 2017. Damals hatte der TuS Greffern eine Horror-Bilanz in der Kreisliga B, Staffel 5. Kein Sieg auf dem Platz, kein Unentschieden (das 3:3 in Mösbach wurde in einen 3:0-Erfolg umgewandelt), 10:83 Tore - das schlug aufs Gemüt, selbst wenn man in der "Sicherheitsliga" spielt, also nicht absteigen kann. Bis Rundenende blieb es dann bei den drei Pünktchen am grünen Tisch, dafür wuchs die Zahl der Gegentore auf 125 an. Der richtig gute Torhüter György Cerquera hätte sich eigentlich eine Tapferkeitsmedaille verdient.

Aber der leidgeprüfte TuS-Vorstand Sport, Jugendleiter und Platzwart, Heiko Gartner (Foto: pr), versprach schon damals: "Im Sommer starten wir einen kompletten Neuanfang." Worte, denen er auch Taten folgen ließ. 14 neue Spieler wurden verpflichtet, darunter auch der in Greffern wohnhafte Spielertrainer Ayberk Aydogan (SG Stollhofen/Söllingen). Hinzu kamen dann noch acht talentierte Spieler aus dem eigenen Nachwuchsbereich. Und siehe da: Rückkehrer Aydogan formte daraus eine durchaus wettbewerbsfähige Mannschaft. Vor allem gelang es ihm, beim Klub aus dem Schifferdorf die Flut der Gegentore einzudämmen.

Der TuS Greffern ziert eine Winterpause später nicht mehr das Tabellenende der "Sicherheitsliga", überraschte mit zwei Unentschieden (1:1, 2:2) gegen die SG Stollhofen/Söllingen und einem 3:3 gegen den FV Gamshurst. Beide Vereine zählen zu den Spitzenteams der Liga. Selbst gegen Tabellenführer FV Haueneberstein hätte es zu einer Punkteteilung gereicht, wenn es nicht kurz vor Spielende beim Stande von 1:1 zu Tumulten gekommen wäre. Bitter für den TuS (14 Spiele/19:29 Tore/7 Punkte), denn die Partie wurde am grünen Tisch mit 3:0 für Haueneberstein gewertet. Viel wichtiger ist, dass Greffern doch noch gewinnen kann. Der SV Mösbach (13/13:54/3) wurde mit 4:1 geschlagen, was gleichbedeutend mit dem Weiterreichen der Roten Laterne verbunden war. Viermal unterlag das Aydogan-Team nur ganz knapp mit 0:1, beim derzeitigen Zweiten SV Bühlertal II erzielte man vier Treffer, unterlag dann unglücklich mit 4:5.

Keine Frage, der TuS Greffern ist kein Selbstbedienungsladen mehr, sondern durchaus wettbewerbsfähig. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der Rückstand auf den Drittletzten FC Neuweier zurzeit neun Punkte beträgt. Den Spaß am Fußball hatte man im Schifferdorf ohnehin nie verloren. Ein großer Verdienst von Heiko Gartner, der seit seinem 18. Lebensjahr in irgendeiner Funktion beim TuS tätig ist. Unterstützt wird der "Fußballverrückte" von seiner Ehefrau Martina, die sich für die Finanzen verantwortlich zeichnet.

Was hatte sich der 47-Jährige in der vergangenen Saison nicht alles anhören müssen. Aber statt den Miesmacher zu spielen, baute er Trainer und Spieler immer wieder auf.

Mittlerweile bekommt Heiko Gartner statt Häme überwiegend Positives zu hören. Zu den bisherigen Höhepunkten zählten nicht nur für ihn die beiden Unentschieden in den hitzigen Derbys gegen die SG Stollhofen/Söllingen. "Das war toll. Zweifelsohne sind wir auf einem guten Weg. Die Jungs ziehen voll mit. Wir haben fast immer 20 Mann im Training", sagt Gartner nicht ohne Stolz. Ein Sonderlob spendet er Spielercoach Aydogan, der zusammen mit seinem Co-Trainer Sascha Koch "neuen Schwung" reingebracht hat. "Wir haben eine junge, hungrige Truppe, die allerdings noch ihrer Unerfahrenheit Tribut zollen muss. Aber es wird stetig ein klein wenig besser", blickt Gartner dem Wiederbeginn am 25. März mit dem Heimspiel gegen den SV Scherzheim optimistisch entgegen.

"Wichtig ist, dass wir gut aus der langen Winterpause kommen. Auf alle Fälle wollen wir noch den einen oder anderen Liga-Konkurrenten ärgern", meint Gartner. Angst davor, dass der TuS wieder am Ende der Runde ganz unten angelangen wird, hat er überhaupt keine. Und in der nächsten Saison ist die junge Mannschaft, die zusammenbleibt, ein Jahr älter. Ein Jahr reifer.