Abstiegskampf pur

Neusatz



Der Start in die Fußball-Kreisliga A Süd gelang dem Aufsteiger SV Neusatz bestens. Vier Siege aus den ersten sechs Spielen holte der SVN, danach verletzte sich jedoch Torjäger Marcel Halfmann, eine Niederlageserie und das Abrutschen in der Tabelle folgten (Foto: av).