Fenyö kündigt "Prügel" an

Kalman Fenyö ist meist ein sehr besonnener Zeitgenosse. In der aktuellen Lage der Handballer von Phönix Sinzheim ist diese Eigenschaft wahrlich nicht die schlechteste. Turbulent geht es nach vier Niederlagen in der Südbadenliga unterm Fremersberg ohnehin zu, da muss der Trainer nicht auch noch das HB-Männchen spielen. "Ich bin zu lange dabei, um panisch zu werden", sagt Fenyö, "ich bewahre die Ruhe." Das heißt aber nicht, dass der Coach nicht auch klare Worte an seine Mannschaft richtet. Im Gegenteil: Vor dem Heimspiel morgen gegen den HC Elgersweier sagt Fenyö äußerst drastisch: "Wir müssen Elgersweier aus der Halle prügeln!"

Der Satz ist natürlich im übertragenen Sinn gemeint. Fenyö betont obendrein, dass es bei den martialischen Worten eher um die Spielweise seiner Mannschaft gehen soll, mit einem Kantersieg rechnet er gegen den Tabellenzehnten nicht. "Ich denke nicht, dass wir die mit 15 Toren aus der Halle schießen - auch wenn es schön wäre. Wir müssen einfach über den Kampf zum Spiel finden", fordert Trainer Fenyö.

Tristesse herrschte zuletzt auch bei der SG Muggensturm/Kuppenheim. "Wir waren enttäuscht, schließlich wollen wir jedes Spiel gewinnen", sagt Benny Hofmann mit Blick auf den Last-Minute-Ausgleich beim 25:25 gegen den HGW Hofweier. Mit ein paar Tagen Abstand überwiegt aber die Freude, dem Topteam der Liga einen Punkt abgeknöpft zu haben. "Das ist absolut positiv zu bewerten", findet der Spielertrainer. Auch die Stimmung im Team ist wieder bestens. Das soll auch nach dem morgigen Duell beim TV Oberkirch so bleiben. Das Team von Daniel Kempf verliert meist nur knapp, wird stets gelobt - steht aber auf dem vorletzten Tabellenplatz. "Die spielen eine verkorkste Runde, aber es kann dennoch gefährlich werden. Wir sind gewarnt", unterstreicht Hofmann, der vor allem vor den Roll-Brüdern Dennis und Timo sowie vor Alex Fies und Xavier Greyenbuhl Respekt hat.

Eine absolut glänzende Saison spielt hingegen der TuS Helmlingen. "Die Erwartungen wurden bisher übertroffen", erklärt Reiner Lauppe, Vorsitzender des TuS, der momentan auf dem dritten Platz rangiert. Den Platz will man natürlich keineswegs freiwillig räumen, obwohl "es ganz eng zur Sache geht", wie Lauppe betont: "Wir haben durchaus Chancen, weiter oben mitzuspielen." Dafür wäre ein Sieg in Teningen morgen Pflicht.

Für die SG Steinbach/Kappelwindeck gilt das freilich nicht, schließlich muss die Rebland-SG morgen zur Zweitliga-Reserve der HSG Konstanz. Chancenlos ist das Team von Markus Ullrich angesichts der jüngsten Erfolge aber keineswegs. "Wir machen sicher keine Kaffeefahrt, um uns den schönen Bodensee anzusehen. Wir wollen schon gewinnen", bestätigt der Coach. Fest einplanen will er die Punkte aber nicht: "Die erinnern sich bestimmt noch an die Hinspielniederlage. Das werden wir morgen sicher spüren", sagt Ullrich mit Blick auf den Coup aus dem Oktober. Ein besonderes Spiel wird es für Christian Gemeinhardt. Der Steinbacher war in Waldkirch zuletzt Matchwinner und trifft nun auf seinen Zwillingsbruder Sven, der das HSG-Tor hütet.