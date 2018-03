"Lieber jetzt gegen SVB als in fünf Wochen"

Es passt irgendwie ins Gesamtbild. Im November schüttete es wochenlang vom Himmel und es mussten zahlreiche Landesliga-Spiele abgesagt werden. Jetzt, nach drei Monaten Winterpause, wenn die ersten Nachholtermine anstehen, herrschen plötzlich arktische Temperaturen wie in Finnland oder Schweden. Es darf daher gerätselt werden, ob das fast volle erste Wochenendprogramm tatsächlich über die Bühne gehen kann. Bis auf das Überraschungsteam der Vorrunde, den VfB Bühl, sind alle anderen sechs mittelbadischen Teams vertreten.

Den Anfang macht bereits heute Abend (19 Uhr) der SV Sinzheim im Heimspiel gegen den SV Freistett. Wie schon in seiner Sinzheimer Premierensaison konnte Trainer Andreas Lamprecht auch in dieser Spielzeit mit der Vorrunde alles andere als zufrieden sein. Rang elf ist nicht der eigene Anspruch, und vier Zähler Vorsprung auf die absolute Gefahrenzone auch kein Ruhekissen. Da er von "keiner optimalen Vorbereitung" spricht, ist zu befürchten, dass die Situation brenzlig bleibt.

"Wir hatten nach Fastnacht eine Grippewelle, auch die fünf Tests liefen nicht zufriedenstellend. Dazu konnten wir bei den bickelharten Plätzen ja kaum trainieren." Zumindest ist es ihm vor dem wichtigen Heimspiel gegen den 13. gelungen, "dass jeder bei uns um den Ernst der Lage weiß. Für mich ist jedes Spiel nun ein Endspiel".

Da keine andere Mannschaft mehr Nachholtermine zu absolvieren hat, "sind wir die Gelackmeierten", klagt Lamprecht. An eine weitere Absage heute Abend will er gar nicht denken, er weiß aber so viel: "Der Platz ist in einem ganz schlechten Zustand."

In nicht viel besserem Zustand wird das Geläuf in Elchesheim sein, wo die Rot-Weißen den FV Schutterwald empfangen. Ähnlich wie Kollege Lamprecht hat auch Spielertrainer Florian Huber schwere Zeiten mit seinen Schützlingen in der Vorrunde durchgemacht. Doch in der Vergangenheit haben die Rot-Weißen immer die Kurve gekriegt und die Saison fast schon traditionell auf einem zufriedenstellenden einstelligen Platz abgeschlossen. So soll es auch diesmal kommen.

Ebenso wie Florian Huber gibt auch der Coach des Rastatter SC/DJK, Hubert Luft, nach insgesamt fünf Spielzeiten zum Saisonende die Verantwortung ab. Als Tabellensechster hat er wie schon in den Vorjahren gute Arbeit abgeliefert, auch wenn es für die Spitzenplätze nicht mehr reichen wird. "Wir wollen eine sorgenfreie Rückserie spielen, und ich die Mannschaft mit einer möglichst guten Platzierung an den Nachfolger übergeben", sagt er vor dem Jahresstart bei Schlusslicht Hausach.

Der Entschluss, sich nach fünf Jahren eine Auszeit zu gönnen, ist in Luft schon lange gereift. "Eine Abnutzung ist nach fünf Jahren immer vorhanden, auch für die Mannschaft ist ein neues Gesicht besser." Er selbst hat im Zusammenwirken mit der Gattin nicht umsonst den gemeinsamen Urlaub im September schon gebucht. "Das war aus Eigenschutz, um in der neuen Saison auf keine dummen Gedanken zu kommen."

Während die Oberacherner Oberliga-Reserve mit einem Auswärtssieg in Durbach am VfB Bühl in der Tabelle vorbeiziehen kann, hofft Aufsteiger SV Ottenau gegen den Titelanwärter SV Bühlertal auf eine Überraschung oder gar Sensation. "Ich wäre glücklich, wenn es am Wochenende endlich wieder losginge. Lieber jetzt gegen den SVB als erst in fünf Wochen. Wenn die erst richtig eingespielt sind, sind die ein ganz anderes Kaliber", spekuliert SVO-Coach Giovanni Marotta nicht zu unrecht auf einen möglichen "Kaltstart" des Favoriten auf einem nach Lage der Dinge bickelharten Platz. Abgesehen davon, dass seine Jungs "voll im Saft" stehen, und er froh ist, keinen verletzten Spieler auf der Liste zu haben, können ihn die äußeren Bedingungen mit der Zeit schon nerven. "Auf dem Rasenplatz konnten wir zuletzt nichts machen. Laufen und Aerobic waren angesagt."

Kollege Michael Santoro ist es nicht viel anders ergangen. "Unsere Vorbereitung fand komplett auf Kunstrasen statt, von daher müssen wir uns erst wieder an den richtigen Rasen gewöhnen", hofft er auf keine großen Anpassungsschwierigkeiten. "Wir sind eigentlich gut im Rhythmus." Mit spielerischen Mitteln allein wird die Ottenauer Kampfeinheit freilich nicht zu bezwingen sein.

Klar ist aber auch, dass der SV Bühlertal nach dem starken Saisonstart und dem starken Nachlassen zum Jahresende hin nun endgültig Farbe bekennen muss, soll das anvisierte Saisonziel Wiederaufstieg nicht frühzeitig Gefahr laufen, verpasst zu werden. Santoro glaubt vor seinen letzten drei Monaten auf dem Mittelberg fest daran, dass sich die Dinge zum Guten wenden. "Wir wollen oben dabei bleiben und zum Schluss ganz oben stehen." Dass sein Kader recht üppig ist, kommt ihm schon zum Jahresstart zugute. Denn Schmidt (Bänderriss) und Knobelspies (Band angerissen) werden in Ottenau fehlen.