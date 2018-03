Glaube, Hingabe, Adrenalin Von Hucky Krämer So eisig kalt, wie sich das enttäuschende 1:1 im ersten Verbandsliga-Nachholspiel gegen den mit nur einem mickrigen Pünktchen angereisten SC Hofstetten auch anfühlt, der SV 08 Kuppenheim (17 Spiele/25:37 Tore/18 Punkte) muss sich den Schreck aus den Gliedern schütteln. Noch hat der abstiegsbedrohte Verbandsligist zwei "Nachlader". Zumindest einer davon muss sitzen. Und da man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass der SV 08 am 10. Mai im Nachholspiel beim starken Aufsteiger FV Lörrach-Brombach punktet, stehen die Kuppenheimer am Sonntag (15 Uhr) im zweiten Heimspiel in Folge gegen den FC Auggen (17/32:32/24) mächtig unter Druck. Damit seine Jungs nicht daran zerbrechen, versucht Trainer Matthias Frieböse die Bedeutung dieses Duells herunterzureden. "Das ist kein Endspiel. Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren, von Woche zu Woche denken", sagt Frieböse. Tacheles geredet hat er unter der Woche aber schon mit seinen Schützlingen: "Eine derart schwache Leistung wie gegen Hofstetten können wir uns, wenn wir die Liga halten wollen, nicht mehr erlauben." Viel zu wenig Tempo, viel zu wenig Laufbereitschaft, keine Ideen, so kann man einen "sehr erfolgsorientiert spielenden Gegner" (Frieböse) nicht knacken. Es fehlte der Glaube, die Hingabe, das Adrenalin. Jetzt fordert Kuppenheims Trainer im Heimspiel gegen den FC Auggen "Wiedergutmachung". Rein fußballerisch wird der SV 08 aber auch diese Aufgabe nicht lösen können. Nach der klirrenden Kälte kündigt der Wetterbericht für das Wochenende einen Temperatursprung an. Über zehn Grad Celsius sind möglich. Das heißt, der hart gefrorene Boden taut auf, aber nur an der Oberfläche. Es wird also ziemlich matschig werden auf dem ohnehin schwer bespielbaren Rasen des Wörtels. Möglicherweise ein Vorteil für den SV 08, denn die Markgräfler haben seit dem 2. Dezember 2017 nur noch auf Kunstrasen trainiert oder getestet. Auch dürfte den Kuppenheimern entgegenkommen, dass die Markgräfler ihre Stärken in der Offensive haben. "Die spielen eher mit", meint Frieböse und erinnert an den 3:2-Pokalsieg gegen eben diesen Gegner. Doch auch der FC Auggen ist noch nicht aller Abstiegssorgen ledig, kann mit einem Dreier im Wörtel den SV 08 mit neun Punkten auf Distanz halten. Außerdem will man dem scheidenden Trainer Enzo Minardi - er wechselt im Sommer nach acht erfolgreichen Jahren zum FV Lörrach-Brombach - eine "schöne Rückrunde" (Vereinschef Michael Muser) bescheren. Ob der ehemalige Drittligastürmer Bastian Bischoff (5 Saisontore) von Beginn an spielt, ist noch fraglich. Bischoff, den es der Liebe wegen zum FC Auggen verschlug, macht bei seinem Schwiegervater eine Lehre als Steinmetz und konnte in der Vorbereitung aufgrund einer Schulung nur wenig trainieren. Aber da sind dann ja immer noch die torgefährlichen Frederik Wettlin (8), Axel Imgraben (5), Matthias Dold und Idrissa Khan (beide 3). Auf die 08-Abwehr wartet jedenfalls viel Arbeit. "Wir müssen defensiv gut stehen und offensiv versuchen, mit Tempo und einfachen Mitteln zum Erfolg zu kommen", gibt Frieböse als Marschroute aus. Gute Aussichten also für Okan Eren, der gegen Hofstetten als Joker die totale Blamage abwendete, diesmal in der Startformation zu stehen. Die Urlauber Thorsten Peter und Benjamin Radke stehen wieder Gewehr bei Fuß.

